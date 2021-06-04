今早被警方拘捕的支聯會副主席鄒幸彤今日在《明報》撰文，述說六四維園燭光對抗極權的意義，文末以「今晚8點，希望見到你的燭光」作結。她指，反抗不是送頭，而是為尊嚴而戰，向在民主路上蒙難者的人交代：「如果我們的戰友們出獄後，只看到一片死寂的香港、歌舞昇平的維園、麻木絕望的人民，該多麼難過？」

文章以《燭光承載良知重量 港人執著說出真相》為題，鄒指香港人過去31年的以維園燭光、七一遊行的汗水，賦予了維園抵抗暴政的象徵意義，如今政權正要奪去代表反抗和自由的符號。

今日是六四32周年，她認為是香港人本着對是非的執著，保留了一塊能說出真相的空間，讓港人與國內「砍頭也不回頭」的抗爭者一起擋住、甚至是成功搶奪了天安門廣場代表甚麼的話語權。

她認為每年維園燭光幫助着國內的前線抗爭者克服恐懼，讓他們不感孤單、讓難屬們稍感慰藉，即使天安門廣場沉默無聲，香港也會悼念：「悼念的燭光卻在另一處被千萬人燃點。並讓政權知道，有一個地方的記憶，你怎麼也抹不掉。」她甚至比喻維園是「真相的避難處，天安門民主運動的繼承地。」

她批評政權千方百計地想撲滅維園的燭光，但即使將維園集會定性為未經批准或非法下，恐怕嚇不走大家，「（政權）更不惜動用各種吹風恐嚇、嚴刑重典、事前滋擾、7000警力，並將『犯法』的範圍無限擴張，以『共同目的』為名，將黑衣黑褲、燭光燈光、銅鑼灣行街、維園散步都非法化，就差沒宣布銅鑼灣天后戒嚴了。說因為疫情不讓人民集會，警察們倒是急着集結在一起了。」

她反問港人是否要容忍這種荒謬，成為新的習慣，還是以行動反抗強加諸我們身上的荒誕規矩？

反問港人是否要不戰而退讓出維園

她更反問港人是否要不戰而退，主動讓出維園這個戰場，讓政權自此將維園收歸國有。鄒認為，不斷退讓只會有更多紅線：「今日割五城，明日割十城，只能換一夕安枕…我們每退一步，所謂法律的紅線只會愈劃愈多，退讓只是抱薪救火。要斷其薪火，唯奮起反抗。讓政權看見我們抗爭的意志，讓他們知道民心不可侮，讓他們劃每條紅線，都付上代價。」

她認為，反抗不是送頭，但是是唯一生路，而反抗專政不可能沒有代價，她引述《On Tyranny》一書的名句：「如果我們沒有人準備為自由而死，那我們所有人都會在暴政中滅亡。」

她稱，行動不止是對政權的示威，更是對民主路上的蒙難者、先行者和獄中手足的交代：「如果我們的戰友們出獄後，只看到一片死寂的香港、歌舞昇平的維園、麻木絕望的人民，該多麼難過？在獄中的李卓人，堅持以煙代燭，禁食悼六四；陳皓桓在法庭上，仍大叫六四悼念，七一發聲。我們在外面的，又怎能落在他們之後？唯有堅持下去，才不至讓他們的付出白白浪費。」

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