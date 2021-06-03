【本報訊】天安門母親運動發起人之一張先玲在六四32周年前夕接受本報專訪，表示沒想過平反六四的道路這麼漫長，至今已有62名六四難屬離世，她指天安門母親會把離開的人的擔子都挑起，繼續堅持抗爭。今日她們也會去公墓拜祭，她想對香港人說，這30多年的燭光集會，「是一個偉大的成績，是頂着很大的政治壓力做的行動，是良知的勝利，會永記史冊的」。她認為，今晚香港人也可以在家裏點起燭光，悼念死難者。

張先玲今年83歲，1989年19歲的兒子王楠在六四血腥鎮壓中被解放軍射殺，她成為六四難屬。最先她和另一名難屬丁子霖活動，2000年與其他難屬發起天安門母親運動，當時約有110人，「大家的苦難是一樣的，希望大家一起敞開心扉。也想表達，他們不是說沒死人嗎？我們就想找一起證據，說明他們是說謊」。天安門母親長年被監控、打壓，她和丁子霖也曾被以「參與外國勢力支持的非法活動」為由被拘留，她與本報記者通電話時，訊號亦被干擾。

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長年被監控 今拜祭公墓

2014年，張先玲和丁子霖交棒予現任天安門母親發言人尤維潔，退居二線，但初心不變，「我們80（歲），她們才60（歲）左右，所以她們就挑起了這個擔子。我們基本上都是做一些輔助的工作，或是提一些意見」。

天安門母親難屬每年六四前往萬安公墓拜祭，都會受到監控，張先玲指今日也會去拜祭，但因要防疫，昨仍未知模式和人數。今年是六四32周年，張先玲稱，沒想過平反的道路這樣漫長，「我們也確實沒有想到，這麼多年，還沒有解決這個問題 ，因為這個慘案是歷史上沒有過的，政府動用武裝部隊殺害手無寸鐵的公民」。

天安門母親去年獲美國國務院頒發國際婦女勇氣獎，六四血腥鎮壓已經經過32年，戰友一個一個離開，至今統計有62名難屬離世，張先玲的丈夫王範地也在2017年離世。她指，天安門母親會一直堅持下去，「我們是很悲痛，對於親人的死亡，是很懷念，但是現在的抗爭還是很有信心的，還是會堅持。我們會一直堅持下去的，把他們留下的擔子再挑起來」。

建議港人在家點燭光

張先玲表示很感謝香港人和一直堅持的人，除了捐助予難屬，也把記憶和精神傳承下去，她也期待平反六四可在未來20年內獲得解決，「對香港同胞我很感謝，年輕人、20來歲的都知道六四的真相」。說到香港，張先玲也有話特別想對香港人說，「我想說32年來他們辦的燭光晚會，是一個偉大的成績，是頂着很大的政治壓力做的行動，是良知的勝利，會永記史冊的」。她建議港人，就算不能在維園集會，今日也可在家點起燭光，悼念死難者。

天安門母親現任發言人尤維潔昨接受香港傳媒訪問表示，理解香港政府以公共衞生為由暫停集會，但未來若以其他原因取締、港人連悼念六四的權利都沒有，則無法理喻。

另外，中國外交部發言人汪文斌昨在記者會上也有被問到有關六四的問題，他指「1980年代末期的政治動亂，中國早已有明確結論」，在中國外交部網站內的記者會文字紀錄，並沒有記載這一段回應。事實上，汪文斌的回應與去年趙立堅在六四當日的回應大致相同，去年外交部網站也沒有記載趙立堅的回應。