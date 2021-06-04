明愛馬鞍山中學前年11月有學生收藏兩包TATP爆炸品，校方報警，兩男生被控管有爆炸品罪，案件今在區域法院續審。身為師弟的次被告今接受盤問下，認同首被告在案中害得他「好慘」，首被告提及約他放學到單車徑做實驗的證供並非事實。案中所有證人已作供完畢，控辯各方將於下周一結案陳詞，案件訂於本月29日裁決。

兩名被告依次序為當時18歲中六學生黎文光及16歲趙姓中四學生。二人同被控一項管有爆炸品罪，控罪指他們前年11月27日在新界馬鞍山錦英路2號管有一個錫紙包裝、載有八分一粒豌豆大小的粉末，即TATP高性能炸藥。黎另涉管有另一載有TATP的錫紙包及一枚空包彈，被控一項管有爆炸品及一項無牌管有彈藥罪。

次被告趙姓男生昨供稱，首被告黎文光將包裹白色粉末的錫紙包塞入他手中前，曾指粉末經燃燒會爆，但殺傷力不大，着他帶回家玩，惟趙沒有興趣，不想要，想還給黎又不果。控方外聘大狀陳文慧今盤問時問到趙是否認為「俾首被告害得好慘」，趙認同。

趙亦認同，黎供稱案發日相約他放學後到單車徑，利用帶回校的白色粉末做實驗的證供，並非事實。

稱同案師兄Telegram內容全屬「吹水」

趙續指，黎時常吹噓自己去過很多「好危險嘅地方」。2019年10月7日，黎又在Telegram上向他稱自己身上有毒氣，趙認為黎又在「吹水」，「唔想俾佢威過我」，遂回應自己也想去某個地方，藉此展示他也有勇氣面對「咁嘅場面」。趙形容他對黎的回應亦是「吹水」。

趙曾表示以為黎給他的白色粉末是梳打粉，主控直指這全是大話，認為趙根本深知那是「會爆」的東西，否則趙不會不想要，交還黎不果後仍帶在身邊，不立即扔掉；後來被老師查問時又沒講出原委，還講大話說是茶葉。

趙堅稱根本不知道粉末是甚麼，黎強行塞給他後學校剛好打鐘，他因趕往禮堂集會，行經路線沒有垃圾桶，故沒刻意繞路棄掉。他最初向老師聲稱錫紙包是茶葉，是搪塞托詞，因怕麻煩不想再被老師追問，及後他察覺事件不簡單，遂向另一位老師和盤托出事發經過。

兩名被告為黎文光及趙姓男生，二人同被控管有八分一粒豌豆大小的TATP高性能炸藥；黎另涉管有四粒豌豆大小的TATP，及一枚空包彈。案件由法官郭啟安審理。

【案件編號：DCCC343/20】

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