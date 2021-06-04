前年11月尖沙嘴舉行「人權民主和你Sing」活動，爆發警民衝突，其間一名15歲名校男生途經現場，被指向警方防線投擲膠水樽，去年11月審訊後被裁定在公眾地方擾亂秩序罪成，還柙三周後被判接受200小時社會服務令。男生就定罪向高等法院提上訴，案件今提訊時，律政司透露在案件判刑後，已向裁判官提出覆核刑期申請，但因要慎重處理案件，至今仍未審理下級法院的覆核申請。法官李運騰聞言揶揄「慎重到極都唔可以等3年㗎」。

律政司今透露，去年11月已於裁判法院就本案刑期提出覆核。李官聽罷驚訝道「成半年前囉喎！」律政司回應指需慎重處理該覆核案，故至今仍未聆訊。李官聞言揶揄指「慎重到極都唔可以等3年㗎」，並指上訴人不服定罪的上訴結果，會直接影響刑期覆核。最後李官將高院上訴案定於7月27日進行聆訊。

無人被掟中 現場找不到水樽

控方案情指，案發時15歲的上訴人，於2019年11月2日在西洋菜南街近旺角港鐵站D3出口外，向警察防守線掟出一個塑膠水樽，遭警員追截制服。審訊時雖然控方承認事後未能在現場尋回涉案水樽，亦沒有人被掟中，惟最終上訴人仍被裁定罪成。原審裁判官彭亮廷並於判刑時指，上訴人從無認錯，「白啲講覺得法庭判錯你」，終判他接受200小時社會服務令。

【案件編號：HCMA7/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）