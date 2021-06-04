六四32周年，但維園燭光集會繼續被警方以「防疫」為由禁止舉辦，支聯會呼籲市民在合法安全情況下，今晚以個人悼念方式點起燭光。有指警方動員7,000警力戒備，維園內部份地方亦有可能被封閉。有市民則早在六四前夕、昨日預先到維園，點起爉燭悼念，即使面對警員截查後，仍繼續守護燭光。

中午時份突封中央草坪及足球場

在中午，維園足球場氣氛平靜，警方以2至3名軍裝警員一小隊，在維園內巡邏，暫未有搜查行動。維園外高士威道泊了多輛豬籠車，其後數量越來越多；近泳池的停車場遭警方封鎖，只供停泊警車和警用私家車，並陸續有警車駕入，場內至少停泊20多輛警車，部份便衣警和軍裝警在停車場內戒備。

至下午近2時，大批軍裝警員進入維園足球場。軍裝警員隊中有多人配備多款集會常見的警告旗幟，包括警告違反國安法的紫旗。至2時後，警方開咪廣播圍封中央草坪、6個足球場及籃球場，以及連帶的緩跑徑及相連通道。

警方警告，圍封在下午2時起生效，任何人未經批准進入有關封閉範圍屬違法，有權以適當方法或武力驅趕，有關人士最高可被判囚12個月。

警方又指，會視乎情況盡早解封，但若情況較預計惡劣，或會進一步擴大封閉範圍。

市民帶詩句紙張遭搜查 警稱內容敏感抄下個人資料

其後維園內續有市民遭警員要求搜查隨身物品，警員將物品從市民背囊取出，供同行警員手持的攝錄機拍攝，而被截查人士最後亦獲放行。被截查的李小姐指，帶了一疊印有詩句的紙張，搜查時被警員形容內容「敏感」，被抄下個人資料，搜查過程亦被錄影。她最後獲放行，但被要求離開現場。

除了維園，銅鑼灣鬧市包括百德新街、記利佐治街、怡和街等都有大批警員戒備和巡邏。

另外，多個民間團體則舉行各式活動，有區議員派發蠟燭，亦有團體擺設街站，香港、九龍和新界共7所天主教聖堂則會舉行「追思亡者彌撒」，希望港人在不能進入維園點起燭光下，仍能以個人方式悼念六四。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）