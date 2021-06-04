立法會將討論修訂《醫生註冊條例》草案，容許海外港人醫生免試執業。香港醫學專科學院（醫專）主席梁嘉傑指出，政府修例引入非本地培訓港人醫生，是其中一個改善醫生人手短缺的方法，但認為並非唯一途徑，應從多方面配合以解決問題。醫專已去信食物及衞生局，提出海外醫生來港完成公營機構的5年工作後，須獲僱主及一個「第三者」機構審批其專業註冊資格，被評核表現滿意才獲免試註冊。當中「第三者」機構可是醫專。

稱第三者機構審批 有助確保醫療質素

梁稱，醫專已向當局提出三項要求，包括須保證有關質素、本地培訓醫生不會受到不公平對待及專業自主精神等。所謂「專業自主」，是代表對保障專業水凖的責任。他又指看不到為何不能有病人組織等業外人士參與特別註冊委員會。

梁擔心日後醫管局作為僱主，會因人手短缺而聘請未達標的海外醫生，故「第三者」機構必須為專業機構。相關機構會在客觀及沒有利益衝突下，根據海外醫生的背景資料及履歷，參與審批，以增強業界及市民對機制的信心。

醫專將調整學額

醫專未來亦會視乎各醫院的人手需求，增加專科培訓名額，以應付加入海外醫生的需求。學院培訓名額的增幅會因應導師人數及專科病人人數的比例，再決定醫專每年需收錄的學員名額。

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