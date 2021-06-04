一批極度瀕危的陸龜前年因遭走私而被海關充公，其後接管照顧的嘉道理農場暨植物園今日公佈，當中14隻幼龜已獲德國動物園接收移居當地，但仍有41隻龜未覓得新居，呼籲市民捐助，幫牠們遷移到合適居住地。

園方表示，同案有55隻極度瀕危的年幼輻射龜（Astrochelys radiata）及2隻極度瀕危的犁頭龜（Astrochelys yniphora），牠們被發現時遭用膠紙綑綁置於行李中，2019年9月由非洲科摩羅島經埃塞俄比亞抵港，海關截獲後轉送嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心照顧。當時大部份陸龜體重過輕，其中一隻腿部受傷。據園方估計，龜隻被不法之徒在野外捕捉，以應付國際寵物貿易需求。

輻射龜原生於馬達加斯加，壽命可長達50年，被世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》列為「極度瀕危」物種，如生存威脅沒有減少或在10年內絕種。國際公約列明輻射龜的國際貿易只可作科研和保育目的。

涉案男子判囚2年 刑罰歷來最重

被控的47歲男子去年3月因違反兩項保育罪行判囚2年，是歷來非法進口瀕危活生動物的最高刑罰。嘉道理農場其後為陸龜尋找永久居所，但受疫情影響而空運困難，最終在今年4月26日成功安排當中14隻輻射龜抵達德國柏林動物園（Tierpark Berlin）參與保育繁殖和教育計劃，空運費用由德國柏林動物園承擔。

園方續指，因本港位置有限及物種非本地原生，故盡量幫助動物在全球物色合適的保育場所定居，上述批次其餘41隻龜仍在尋找海外新家，項目需要財務資助，呼籲有意捐助的市民可致電24837279聯絡嘉道理農場。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，輻射龜在港進出口、再出口或管有都需要事先申領漁護署許可證，違者一經定罪最高判罰款港幣$1,000萬元及入獄10年，走私物品亦會被充公。

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