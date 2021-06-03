去年六四周年，學生組織「香港思流」曾擺街站向途人派白蠟燭和傳單，成員曾朗軒說今年計劃再擺街站，主力接觸中學生，「我接受咁多年教育入面，都冇乜聽過學校會講六四，中學可能提過，但都唔深入，如果我哋唔用呢個方式講落去，下幾屆同學可能會遺忘呢件事」。他有感網上言論空間正收窄，「香港編年史」網站被封後，多個本地網絡供應商都無法連接台灣促進轉型正義委員會官方網站，故認為學生組織有必要自發傳遞歷史真相。

「民主真係好重要，一個好社會，政府應該聆聽人民聲音，作出改善，但政府冇咁做。」

剛考完DSE的曾朗軒自覺好奇心很重，小學時從常識科知道六四事件後，不斷上網看紀錄片及翻查資料了解，中三那年到維園參加六四集會，「公共悼念現在唯一作用係令六四事件受難者心靈上得到慰藉，例如當時學生領袖、天安門母親呢啲組織」，但支聯會多年訴求沒有一個達到，感覺沒太大動機再參與，但有繼續留意相關新聞，「悼念活動有其必要，但𠵱家局勢下，悼念都要承受未經批准集結、非法集結風險，甚至國安法，用咩形式舉行，要再思考。」

曾朗軒在反送中運動中常以義務急救員身份參與，亦曾為墮樓科大生周梓樂施救，親歷社運的他對六四多一重體會，深感港人與八九民運學生同樣站在爭取民主路上，亦同是受害者。他對照1989年時任中共總書記趙紫陽曾到天安門廣場勸告學生停止絕食，「睇得出現實有一班人肯聆聽學生、市民意見，肯讓步，但因為政治鬥爭，令本可逐漸變好嘅局面變到更壞，呢個就係政治現實，好似2019年。」反送中運動同樣因為林鄭無視百萬人訴求，堅持進行逃犯條例修訂二讀，引發連串警暴，「民主真係好重要，一個好社會，政府應該聆聽人民聲音，作出改善，但政府冇咁做。」