【本報訊】曾捲入上門追債事件的亞洲電視聯席主席鄧俊杰（圖）前日再捲債務糾紛，前日他在大埔亞視廠房門外，疑不滿一名男子張貼追債橫額，涉嫌出手撕毀橫額及向對方施襲，遇襲男子報警求助。鄧事後在律師陪同下到警署接受調查，遭警方以涉嫌刑事毀壞及普通襲擊拘捕。惟鄧離開警署後，堅稱自己被敲詐勒索。

辯稱屢遭敲詐勒索

鄧俊杰前晚深夜離開警署後接受傳媒訪問時自稱一直遭敲詐勒索，暫時不想多說。亞視回覆指就前日發生的滋擾事件，亞視已交警方處理。

事發於前日下午近2時，一名63歲男子在大埔大盛街亞視總台對開，停泊一輛中型貨車後，展示兩幅追債橫額，其間50歲的鄧俊杰途經，疑因不滿橫額內容與對方爭執，一度撕毀兩幅橫額，又疑出手襲擊對方，遇襲男子右面中拳，事後報警求助。

鄧俊杰事後離開現場，至晚上在律師陪同到警署調查，其後事後遭警方以涉嫌刑事毀壞及普通襲擊將其拘捕，案件由大埔警區反黑組跟進，至前晚11時鄧獲准離開警署。事件中63歲男事主面部受傷，亦需送院治理。

鄧俊杰近年多次被上門追債，早前更曾捲入開空頭支票糾紛而被告上法庭，今年四月有財務公司入稟高等法院，指鄧俊杰在償還貸款時，開出八張空頭支票，涉款2,650萬元，要求法庭頒令亞視控股及鄧俊杰連本帶利償還有關款項。