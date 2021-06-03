今日（4日）是八九六四32周年，支聯會在甫踏入6月4日凌晨，即發佈主席李卓人的宣言，及天安門母親吳麗紅的發言全文。支聯會表示，今年雖不會以組織名義到維園舉行集會，支聯會常委、成員、義工等，亦不會以相關身份到場參與，但「仍然相信無論政權怎樣打壓，只要人心不死，燭光一定不滅」。

支聯會稱，面對當前惡劣的政治形勢，仍深信香港人毋忘「六四」的情懷是不會消失的；亦寄語香港人以智慧和靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己的方式，在合適的時間和地點悼念「六四」，讓真相不被消失！

支聯會將設網上弔唁區，悼念為爭取民主犧牲的烈士，並呼籲全球，包括港人將悼念活動以hashtag「#6432Justice」放上Facebook、Twitter、IG等。

因3宗案被判囚合共20個月的支聯會主席李卓人亦呼籲港人「點亮手上燭光，發出「為自由、共命運、同抗爭」的怒吼，一起走上為自由抗爭之路，直至民主戰勝歸來」，並再次重申支聯會五中綱領：釋放民運人士！平反八九民運！追究屠城責任！結束一黨專政！建設民主中國！

「天安門母親」吳麗紅向港人感謝及致敬

此外，「天安門母親」群體成員吳麗紅亦「代表天安門母親群體向你們致以最崇高的敬意和衷心的感謝」。雖然事隔32年，但她對一夜之間失去丈夫仍不能接受，「壓抑了我們32年心裏的痛、心裏的苦沒有地方申訴」。

吳稱，「直到現在我仍然不能理解，在和平年代有甚麼事情一定要使用全副武裝的軍人、軍車、坦克真槍實彈，在首都北京街頭、在長安街、在天安門廣場，向手無寸鐵的市民和學生開槍來解決嗎？作為一個死難者家屬，我堅定相信公道自在人間。「六四」慘案必將能夠得到公平、公正的解決！」

天安門母親群體要求北京政府就當年的屠城慘案給他們一個交代，並提出3項訴求：公佈「六四慘案的真相、對於難屬給予應有的賠償、對當年責任者就屠城慘案追究其法律責任。還他們做人的尊嚴！還他們公道與正義！

她在文末再次「感謝香港市民對我們一貫的支持」，亦「感謝與會朋友們尊重生命、熱愛和平、制止殺戮的信念與堅守」。

支聯會「六四」32周年宣言

讓我們一起燃點手上的「六四」燭光，一起凝望閃爍的燭光。

燭光中，我們看見1989年北京天安門廣場上絕食的學生，千千萬萬中國人民與學生一起高舉民主、自由的旗幟，看見在天安門廣場豎立起的民主女神像，每人眼中透出對自由、民主中國的期盼。

燭光被坦克、機槍、軍車撲滅了。留下的是死傷枕藉，血染北京街道，民主的期盼被徹底摧毀。

燭光再次亮起！燭光中，看見天安門母親32年堅持說出真相、追求公義；看見劉曉波的《零八憲章》和他最後的奮鬥；看見李旺陽砍頭也不回頭的民主吶喊；看見「709大抓捕」中維權律師們的大無畏精神；看見勞工、婦女、環保團體、公民記者及李文亮醫生等堅持講真話的風骨。

燭光再次熄滅，被中共專政政權以拘捕、酷刑、長期監禁熄滅，人民被滅聲，真相被謊言掩蓋。

多年來，香港維園無間斷點亮燭光，2003年「七一」50萬人反對《基本法》第23條立法，2014年公民廣場外雨傘如海，2019年100萬、200萬「反修例」遊行，香港市民毋懼警棍、催淚彈、橡膠彈、實彈的堅持抗爭。

燭光又再熄滅，被香港傀儡政權以警棍、《國安法》、政治檢控，將一個又一個抗爭手足送入牢獄，成為政治犯。

我們堅持自由、民主的燭光，一定會再次亮起，照亮中國、光照香港，從再次亮起的燭光中，我們看見從專政枷鎖被釋放出來的人民。

歷史展示持久的光明與黑暗的抗爭。

今年「六四」32周年，黑暗籠罩大地，但我們仍然看見點點燭光，劃破黑漆長空，控訴中共以極權手段打壓人民自由的呼聲。人民不會忘記，亦不會放棄。燭光在，人在；人在，希望在。

自由是天賦權利，人民的必然選擇，人民不會甘於被奴役、被謊言操控！今天專制政權看似堅不可摧，但自由民主洪流必能將高牆推倒。

讓我們點亮手上燭光，發出「為自由、共命運、同抗爭」的怒吼，一起走上為自由抗爭之路，直至民主戰勝歸來！

釋放民運人士！平反八九民運！追究屠城責任！結束一黨專政！建設民主中國！

支聯會主席李卓人

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