【本報訊】當局瘋狂打壓六四紀念活動，但市民悼念六四之心不死，天水圍及馬鞍山街頭均見「毋忘六四」字句，天水圍天澤商場對出行人天橋，出現「別讓六四成為香港禁詞」字句，市民邊走邊看，並拍照留念，下午商場派人抹去字句。

行人隧道噴「民怨清不掉」

天澤商場連接俊宏軒之間的天橋全長50米，天橋兩邊石牆昨下午出現「毋忘六四、中共屠城」、「別讓六四成為香港禁詞」、「我們不要民主中國 六四都爭取過了！結果呢？全死了！倒不如推翻中共殺人政權！」等字句，亦有人引用《自由花》歌詞「但有一個夢，不會死，記住吧」、「自由仍是會開花」致意。

字句由黑筆寫成，字迹相似，疑是同一人手筆，街坊稱字句近日出現，該天橋入夜甚少行人。現場所見，途人邊走邊看字句，有人拿手機拍照。

至下午4時許，商場派人封鎖部份天橋石牆，工人塗上油漆蓋住字句。街坊羅先生指，認同橋上字句，特別是「別讓六四成為香港禁詞」，他認為目前香港政治環境下，公開談論六四需要莫大勇氣。

此外，馬鞍山富寶花園和新港城商場之間的行人隧道，昨晨亦出現「人心不死」字句，並畫一支蠟燭，寓意維園燭光，沿着隧道另有「64」、「民怨清不掉」、「毋忘六四」等字句。街坊指，該隧道在反修例期間是連儂牆，至下午有人用黑膠袋遮蓋字句。