兩名在2019年區議會選舉落選的候選人，選後未有按規定提交選舉申報書，遭廉政公署落案起訴，兩人今在觀塘裁判法院承認控罪，當中包括公民黨前執委陳宇明。裁判官屈麗雯將兩人還柙，先索取兩人背景報告，本月18日判刑。

被告為軟件工程師陳宇明（41歲）及退休人士吳志雄（55歲），各被控於2019年12月29日，分別作為觀塘栢雅選區及沙田錦濤選區候選人，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書，違反該條例。

案情指，兩名被告向選舉事務處提交報名表後，接獲候選人資料冊，通知及提醒他相關的法律責任，包括於選舉結果刊憲後30日內提交申報書。兩人均在11月24日舉行的選舉中落敗，選舉事務處主任翌月三度發電郵提醒他們交回申報書，但至限期前仍沒收到回覆，故轉介廉署。

陳在警誡會面指，已委託選舉代理人替他呈交申報書，但未有按照規定宣誓申報書上的資料真實無誤，並同意未有向代理人了解有否在限期前呈交申報書。他又透露其選舉開支約為1.3萬元。

吳在警誡下則指，其選舉開支約為6萬元，但沒有收取任何捐款。他以為申報書的目的是為了申請選舉資助，但他得票率不足5%，未符合資助資格，加上他不願長途跋涉到觀塘呈交申報書，故沒在限期前呈交。

翻查資料，陳曾當選資訊科技界選委，亦擔任過公民黨執委，前年年初宣佈退黨，同年以「獨立民主派」身份參選，最終落敗。該區最終由民主黨陳汶堅勝選，連任失敗的工聯會何啟明現為勞工及福利局副局長。

吳志雄參選時報稱退休教師，他在選舉中僅獲100票落敗。該選區最終由「馬鞍山守護線」成員許立燊當選。

【案件編號：KTCC941、942/2021】

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