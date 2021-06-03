乳癌不是一刀切，個個一樣。醫學發展，讓我們明白乳癌除了要知道期數，還要了解它的腫瘤特性，才可制訂有針對性的治療方案，令存活率提升，減少復發機會。

根據免疫組測試，乳癌特性分三大類：管腔型，即賀爾蒙受體陽性，佔六成半個案；HER2型，佔兩成半個案；三陰性，佔一成個案。這些分類，讓我們在手術切除乳癌之外，對於藥物治療的選擇，有指導作用，以對症下藥。

最近一位病人，原來的乳癌是HER2型，做了術前化療兼雙標靶治療，術後繼續完成一年的雙標靶治療。五年後，定期覆檢發現肝臟有陰影，抽針證實是乳癌復發，正電子掃描沒有其他腫瘤迹象，但組織檢查，腫瘤變了三陰性，何解呢？我們常說，乳癌腫瘤不是平均一個板塊，裏面可以有多簇不同特性的細胞，藥物治療消滅了HER2型的癌細胞，殘餘的三陰性細胞群可能死灰復燃，在某些環境下繁殖，形成影像可以偵測到的腫瘤。所以，乳癌復發，醫生都希望可以取得組織，以檢查特性對症下藥。當然，「變種」是少數，更多是「抗藥性」出現，令原來的藥物失效。

另外一位病人，確診乳癌時已經第四期，屬管腔B型，接受荷爾蒙治療，加上荷爾蒙標靶藥，起初半年臨床檢查，見到腫瘤縮小，治療奏效，於是繼續用藥。病人返回菲律賓，因新冠肺炎大流行，未能來港覆檢，又沒有找本地醫生跟進，只是繼續服藥，一年過後，病人察覺腫瘤開始蝕穿皮膚及滲液，趕忙飛來隔離後見醫生，組織檢查發現腫瘤變了接近三陰性，無怪乎荷爾蒙藥失效，立刻開始化療，幸好腫瘤縮小，藥物見效。

醫治乳癌，不能一刀切，要因應病情的現狀及變化，對醫生團隊的要求是高的。

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張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人