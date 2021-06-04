六四32周年，民研今（4日）公佈最新一份民調，逾6成受訪者認為舉辦六四集會並不會危害國家安全，即使在「非民主派」支持者中，亦有較多人士支持相關意見；逾7成受訪者支持學校教授六四事件，6成「非民主派」支持者亦支持教授。前學聯代表陳清華認為，有關數字反映連政權支持者「都唔肯去扭曲、去逢迎」當權者。

香港民研於上月28日至6月1日，成功訪問逾7,200名12歲或以上的香港市民，62%受訪者反對「舉辦六四悼念活動會危害國家安全」的說法，只有23%受訪者支持上述說法。若以政治立場劃分，91%民主派支持者、43%「非民主派」支持者亦支持上述說法。

調查亦詢問受訪者對學校教授六四事件相關課題的看法，結果顯示有72%受訪者支持學校教授六四事件相關課題，僅9%受訪者不支持相關做法。若以政治立場劃分，有91%民主派支訪者支持相關做法，同樣值得留意的是，有60%「非民主派」支持者亦支持做法，其中39%更是「好支持」學校教六四。

鄒幸彤因被捕缺席發佈會 民研特意留空櫈名牌

民研原本邀請了支聯會副主席鄒幸彤出席今日的發佈會，但由於她今早被捕，故不能出席。民研在記招上，為她預留一塊名牌與一張空櫈。

陳清華不點名批馬逢國「越來越接受天安門冇死人」言論

當年六四見證人、前學聯代表陳清華認為，民研2組數據均顯示，即使在「非民主派」支持者中，亦有不少人認為學校可教授六四、六四悼念活動不會危害國家安全，證明連「非民主派」支持者「都唔肯去扭曲、去逢迎」當權者的做法。

陳清華又不點名批評，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國日前指「越來越接受天安門冇死人」的說法。他憶述，89年六四當晚他親眼見證着，一名手持着玻璃空瓶的工人被解放軍槍殺死亡，如有人認為「冇死人」，可與他當面對質。

64歲鍾庭耀稱今早游泳640公呎 質疑7,000警力帶來反效果

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，警方出動7,000名警力戒備的做法是「過份憂慮、不必要的」，做法只會有負面效果。64歲的鍾庭耀透露，自己今日如常到泳池游泳，共游了640公呎。

問題：有意見認為舉辦六四悼念活動會危害國家安全，你有多支持這個說法？

支持：23%

反對：62%

一半半：10%

不知道/ 很難說：4%

問題：你有多支持或反對學校教授六四事件相關課題？

支持：72%

反對：9%

一半半：16%

不知道/ 很難說：3%

資料來源：香港民意研究計劃

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