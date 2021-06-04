於香港大學修讀精算系的內地官二代男生，被指牽涉假公安騙財案，於約見事主時遭埋伏探員拘捕，其間反抗並襲擊三名探員。涉案官二代一度被控以欺騙手段取得財產罪，最終獲撤銷起訴，但另面對三項襲警罪，今於觀塘裁判法院續審。被告繼續自辯，在庭上自言經歷還柙逾月後廣東話大為進步，因為「獄警」只說廣東話，「聽不懂的話就要被打」，故有些提問毋須繙譯都聽得懂。

辯方大狀今作出覆問，問被告在接受控方盤問期間，當主控提到「委任證」時，他為何未及傳譯員繙譯便急於回應。被告表示：「因為很急，聽到委任證就覺得不是好事」，而且「委任證」一詞已繙譯多次。來港前不諳廣東話的他又自言，還柙79天後他的廣東話大為進步，因為「獄警」都說廣東話，「聽不懂的話就要被打」。

涉假冒公安上門行騙時拒捕 欺騙罪名已撤控

另外，控方早前指出內地官方網站均以「.cn 」作結，惟被告聲稱內地檢察院網址的域名卻是「.com」。被告今解釋，他不知道內地官方網站域名為「.cn 」，亦不清楚甚麼時候要用哪個域名。辯方續問，他知不知道內地大型網站的域名，被告則謂「淘寶」是用「.com」，但他「不刷微博」，抖音則是「用手機的app刷」，故不清楚。

被告杜立衡（20歲）原本被控一項以欺騙手段取得財產及三項襲警罪，控罪指他於去年8月31日在觀塘彩盈邨盈康樓某單位假冒中國公安，不誠實地取得一名鄧姓男子的46.52萬元人民幣（約52萬港元），另於同年9月3日在盈康樓3樓後樓梯，意圖抗拒拘捕而襲擊三名警員。控方今年2月已將欺騙罪名撤銷，據知是因證據不足。

案件押後至6月17日結案陳詞。

【案件編號：KTCC1556/20】

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