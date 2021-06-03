曾因中醫執業資格試不合格的中醫學生，10年前無牌行醫罪成獲緩刑，其後一直偷偷行醫至今。本報追查發現這名假中醫竟易名應診多年，更利用舊同學的中醫資歷，偽造註冊證書欺詐病人，一直處方成份不明的中成藥，當病人起疑便以「獨家秘方」推搪，更聲稱可預防COVID-19。涉事假中醫於4月再被捕，惟保釋期間仍然行醫。假中醫則先否認犯法，惟翌日卻忽然認錯承認無牌行醫，更指預料會坐監。

涉事無牌中醫陳國榮（51歲），其診所「博醫堂」位於旺角奶路臣街遠東發展旺角大廈，有病人指診所開業最少八年。記者上月上門求診，陳自稱診所老闆，聘最少四名助護。約500平方呎單位內，兼任醫師的陳在大廳診症，旁邊書架塞滿逾千份病歷表，求診當日是平日，下午短短五分鐘內最少五名市民求診，年齡由20歲至60多歲。

除問診、把脈，陳國榮還提供針灸、啪骨治療，又游說記者接受「去瘀血」治療，透過儀器疏通血液循環。當他知道記者準備打防疫針，即說：「我直頭連打科興嘅藥都擺埋落去。」聲稱其藥物有助提升疫苗效果，最後處方七日共21包逾400粒藥丸，收費470元。

盜同窗身份 博懵行醫

陳租用同層另一單位，提供推拿及俗稱照燈的理療服務，替記者應診後，即匆匆帶另一病人到另一單位診治，非常頻撲，助護亦兩邊走並帶送多包透明袋包裝的藥丸，每袋估計過千粒。

診所亦展示貼有陳國榮相片的中醫註冊證書副本，但醫生名稱為陳維利，名字後有手寫字加上「（陳奕）」，證書上以黑筆刪去駐診地址。記者翻查註冊中醫名單，並無陳國榮或陳奕的紀錄，陳維利則為註冊中醫，報稱註診地址在油麻地。

記者發現陳派的卡片自稱陳奕，名銜是董事，但對外他以醫師自居，診所收據只寫上陳維利及博醫堂蓋印，據知不少病人持收據成功向保險公司索取藥費。

向陳求診逾三年的病人Sam因宿醉求醫，每月藥費連診金900元，但陳未有處方中藥材或藥粉，所開的藥「好似成藥，似綠色、黃色M&M，加埋BB彈咁大粒嘅黑色藥，好似老泥丸。」他坦言曾對藥物成份起疑，但陳指是獨家秘方，由大陸藥廠製藥，外間無法購買。Sam指服藥後頭痛減輕，去年更服陳稱能預防COVID-19的藥丸。他其後得知陳是無牌中醫已即時停藥。

本報向正牌醫師陳維利查詢，他對被冒充並不知情，感到震驚，「如果冇發生大單嘢，其實永遠唔知」，又出示其中醫註冊執業證書，註冊編號與陳國榮診所展示的一樣，但證書上陳維利沒另名陳奕。他稱兩人是浸會大學中醫系舊同學，但多年沒聯絡，僅記得當年對方考試不合格，未知最終是否獲註冊中醫資格。

「一來佢又姓陳，二來佢可能諗住有乜事東窗事發，就嗌我幫下佢。」陳維利稱十分擔心事件影響其聲譽，「佢太過大膽，唔知點解佢心術不正。」正研究如何追究責任。

重考合格 被拒批資格

據知51歲的陳國榮在浸大中醫系學士畢業，2010年中醫執業資格試不合格，未能成為註冊中醫，但他偷步經營診所，地址與博醫堂一樣，2011年因處方西藥及無牌行醫被捕，翌年被罰款及判監2個月，緩刑兩年。被捕當年他又因推拿理療令病人燒傷，終要賠償23萬元。及後他再報考執業資格試，最終合格，但紀錄不良，不獲中醫藥管理委員會審批資格。

記者到診所詢問陳國榮，他否認無牌行醫，自稱已行醫多年，多番指罵記者。惟翌日他再見記者時態度大變，忽然認錯。

香港中醫藥管理委員會回應查詢指，陳國榮從未成為註冊中醫，如接獲懷疑有人非法在香港作中醫執業舉報，會轉介警方跟進。警方指，根據線報及深入調查，於今年4月與相關部門採取聯合行動，在旺角拘捕一名51歲姓陳男子，涉嫌「未經註冊作中醫執業」。被捕男子暫獲准保釋候查，須於6月報到。