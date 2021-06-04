繼政府為公務員推出疫苗假期及信和「打疫苗送樓」外，再有商界提供疫苗誘因。香港中華廠商聯合會（廠商會）宣佈推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元，包括大抽獎、消費額獎賞、商戶折扣優惠等。

中華廠商聯合會會長史立德今早於港台節目「千禧年代」表示，「有種．有賞」疫苗獎賞計劃推出目的期望鼓勵市民接種疫苗，他指疫苗有助改善疫情，市民應愛惜健康，愛惜家人，否則「中咗就好麻煩」。史更指商界希望與政府合作，一盡公民責任，望計劃能刺激本地消費，為商戶帶來生意增長。

已打兩針可參加大抽獎 一針有商戶折扣

史立德說疫苗獎賞計劃為期2至3個月，市民接種兩劑疫苗就具有資格參加大抽獎，若市民想擴大中獎機會率，指定商戶買滿100元，就多一次機會，最多5次；而接種一劑疫苗的市民會享有商戶提供的折扣優惠。他指將會在6月17日公佈所有計劃詳情。

廠商會會董等捐300萬

會長史立德表示，大抽獎獎品總值500萬元，當中300萬元來自他本人、廠商會、會董等捐出。他稱獎賞計劃推出時，商戶反應正面，加入計劃的商戶包括衣食住行，部份商戶更捐出禮物吸引市民參與，也認為增加消費誘因，能達至雙嬴。

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