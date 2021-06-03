【本報訊】因為良知，我們悼念。六四事件32周年，政權以史無前例手段打壓今年六四悼念活動，維園燭光集會繼去年後再被禁舉行，支聯會主席李卓人及副主席何俊仁更身陷囹圄。雖然如此，據悉支聯會有常委會以個人身份，嘗試進入維園悼念；被關押的李卓人及何俊仁昨透過facebook發文，呼籲市民「用我們的方法點起燭光」，大家可以「在窗邊、在路上、在街頭，總之在被人看得見的地方」繼續悼念；支聯會另一副主席鄒幸彤接受訪問時未透露悼念地點，但坦言有被捕和入獄心理準備，「最壞可能係銅鑼灣都去唔到就拉咗我」。

因為涉及三宗案件被判囚合共20個月的李卓人，今年首度無法公開悼念六四，但他透過友人於其fb專頁發文，指香港正遭受與國內相似的各種管制和操縱，包括已有人因燃點六四燭光身陷囹圄，形容「香港人與六四，從未如此接近」，又指「政權可以禁制一個集會，卻不能禁制人們心裏不可磨滅的哀傷」，希望今年六四，大家可用自己的方法，「在窗邊、在路上、在街頭，總之在被人看得見的地方，一點燭光繼續悼念六四」。

何俊仁：心中有燭光一同悼念

支聯會昨晚亦發佈何俊仁的短片，料入獄前拍攝。他指自己首次缺席悼念，形容今年環境極之惡劣，提醒市民不要作不必要犧牲，又指在六四夜，「我們無論在那裏，你在你家中，或者包括我自己在獄中，我們都用我們的方法點起燭光」，雖然獄中甚麼也沒有，「但是我心中都有一支燭光」，大家能一同悼念六四死難者，「相信民主最終是會戰勝歸來」。

至於因10.1集結案罪成被判緩刑兩年的支聯會秘書蔡耀昌，原打算六四晚上在六四紀念館悼念，惟紀念館日前被食環署指控未領有公眾娛樂場所牌照，現暫時閉館，蔡稱要重新思考悼念方式，暫未有決定。

支聯會昨重申今晚不會舉辦集會，據了解，支聯會有常委今晚或以個人身份嘗試進入維園悼念六四，亦會有常委以個人身份擺街站派蠟燭，並在適合地方燃點悼念；另外，亦有常委會參加「追思亡者」彌撒及在家中悼念。

本身是大律師的鄒幸彤接受本報訪問表示，去年進入維園悼念未感受到很大風險，大家亦有很大的力量，但今年氣氛非常肅殺。

鄒幸彤有心理準備被捕

鄒表示：「對抗專政就係有呢個風險，如果要堅持，都冇得平衡（風險）」，坦言有心理準備會被捕甚至即時入獄，「最壞可能係銅鑼灣都去唔到就拉咗我」。

她早前在社交網站以個人名義表示，晚上8時仍會去守這已有32年的約定，「在大家都能看到的地方，點起燭光」，勸市民不一定跟隨。她昨日就在fb先後轉載李卓人及何俊仁相關帖文，並以前者文章時以「在獄中的人也沒放棄，我們更不能輕言退縮」作回應。

至於早前退出支聯會的元朗區議會副主席麥業成，回覆本報查詢時稱今年不會到維園或外出悼念六四，因始終有風險，將改以穿黑衫和在家中點燃蠟燭形式悼念，強調悼念形式不重要，最重要「放心中」，希望港人能堅持下去，「要相信終有一日六四係可以平反」。

加入行會前仍有出席六四燭光集會的資深大律師湯家驊，於電台訪問中被問到港人今年能否到維園悼念六四，他認為純粹悼念可以，「我鍾意攞支蠟燭去做咩嘢都好啦，其實都唔會犯法嘅」，但若喊「結束一黨專政」口號或會違反國安法，呼籲市民勿以身試法，更稱社會「不會同情」一些刻意犯法和破壞一國兩制的人。