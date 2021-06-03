【本報訊】明愛馬鞍山中學前年11月疑有學生在校內收藏兩包TATP爆炸品，校方報警，兩男生被控管有爆炸品罪，案件續審。控方盤問首被告時質疑，他取得TATP後曾在網上檢索，得知危險性後仍做實驗，是法例所不容；首被告回應稱當時只想做實驗，沒深究是否違法。次被告則指涉案錫紙包是首被告強塞，亦不信是爆炸品。

次被告稱遭強塞錫紙包

控方昨盤問首被告黎文光時指，他將路邊拾得的空包彈放入銀包，起不了裝飾之效，質疑只是藉口。黎否認，稱相信只要不是害人便可洗脫罪名。外聘主控大狀陳文慧質疑，被告稱在街上收到黑衫人送TATP的事根本不可能發生；又指黎曾於網上檢索，應知TATP會爆炸，十分危險，但他仍「拎嚟玩」。黎則稱做過數次實驗，證實危險性不如網上所言，又說當時沒深究是否犯法，一心只想做實驗。

現年18歲趙姓次被告自辯稱，與首被告在校內相識，間中一同打機，不算熟絡。黎愛「吹水」與「認叻」，趙無認真對待黎言論。案發當日下午，黎飯後將一包由錫紙包裹的白色粉末交給他，稱「燒着會爆，殺傷力唔大，你攞返屋企玩啦」。趙不想要，黎塞進趙手中後跑掉。趙其後被老師查問並交出錫紙包。另外，辯方讀出10封來自次被告校長等人的品格證人信，信中讚趙勤奮積極，多次參與工藝設計比賽。

案件編號：DCCC343/20