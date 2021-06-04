香港天主教正義和平委員會在7間天主教堂舉行「追思亡者彌撒」，共可容納約2,000人。不少教友早於下午5時已到教堂外排隊。因應天主教區防疫措施，參加彌撒的人數只可佔聖堂容納人數的3成，有聖堂以派籌形式實施人流管制，亦設網上直播讓未能到場的教友參加。有任職教師、懷孕8個月的蕭小姐，頂着大肚堅持到教堂悼念6.4死難者，嘆謂：「以往成日講笑話，香港有自由去悼念就要珍惜，都冇諗過收緊得咁快」。

有７旬長者憶及89年屠城慘案，仍眼泛淚光；身穿黑衣的劉先生説，歷年來首次參與教堂彌撒，又指：「我冇做錯嘢，恐咩懼，着黑衫係權利！」其中沙田聖本篤堂辦追思彌撒，彌撒接近結束之際，警方派4架衝鋒車到場，並開咪籲現場人士離開，多名警員落地驅趕市民。

「根本想取締支聯會」

年屆70的鍾先生今日下午5時半已抵達沙田聖本篤堂，談到89年的屠城慘案，仍眼泛淚光，稱「佢哋冇罪」。他指自己當年已屆中年，自此每年均會到維園悼念亡者，他批評當局近兩年皆以防疫為由打壓集會，今日更拘捕支聯會副主席鄒幸彤，「根本就係想取締支聯會」。

鍾先生認為，政權以公權力打壓集會自由，感到好無奈，惟仍要盡力而為，「我哋惟有以柔制剛，都要喺能力範圍內盡力做，唔可以放棄」，即使往後再無合法的維園燭光集會，仍會以自己的方法悼念，「喺屋企窗台點一支蠟燭」。

一人聖堂外舉電子蠟燭：我哋唔需要驚

蕭先生約7時半左右到場，惟聖堂已經坐滿，他一人站在聖堂外舉起電子蠟燭悼念六四，「無論佢哋以後點寫六四事件，我相信歷史一定會還一個公道」。他認為警方連日放消息指穿黑衣、舉蠟燭有可能犯法是旨在恐嚇，「我哋唔需要驚，因為我哋冇做錯嘢，冇犯法」。

29歲教友指六四與「反送中」同為了發聲

不願上鏡的29歲阿雲亦偕友人到場參與彌撒，他指自己當年尚未出生，但自懂事以來便有前往維園參與燭光晚會，他認為近日警方一連串行動是欲以恐懼打壓人民悼念，「想啲人唔出嚟」。但他表示，彌撒是合法的宗教活動，單純悼念亡者，並不害怕，又指當年天安門廣場上的學生與2019年反送中一樣，都是為了發聲，因此必須繼續悼念。

市民排隊兩小時：未知下年仲可唔可以做

因應天主教區防疫措施，參加彌撒的人數只可佔聖堂容納人數的3成。聖方濟各堂以派籌形式實施人流管制，現場大約可容納300人。手持白花、身穿平反六四T恤的楊先生提早兩個半小時到場排隊，希望親身到教堂參與追思彌撒，認為感受較參與網上直播深刻，「好實在，下年仲可唔可以做（彌撒）都未知，今年可以嘅，咪早啲過嚟」。對於當年今日的回憶，他表示「好多嘢都唔方便講」，堅持悼念只因有人性。

惟楊先亦坦言，警方「大陣仗」警告市民勿參與非法集會，令他事前亦有憂慮。「好擔心（喺街）揸住蠟燭會被人『上綱上線』，怕人會埋嚟搞你」，所以特意買白花取代，寓意願逝者安息。

懷孕教師：將歷史真相傳承下去

任職教師、懷孕8個月的蕭小姐，頂着肚皮亦堅持到教堂悼念6.4死難者。她説，自大學時代起，每年都會在維園悼念6.4，「以往成日講笑話，香港有自由去悼念就要珍惜，都冇諗過收緊得咁快，令人無所適從」。雖然社會現況有變，她說，仍冀在僅餘的空間下盡做，為記住真相的人、為仍受壓迫的死難者家屬和天安門母親堅持下去，表明拒絕遺忘。

「每年《蘋果》（翌日）頭條報集會人數、燭光，對佢哋嚟講係好大嘅支持，呢啲係我哋用微小嘅力量就可以做到嘅事」。她説從不認同集會等於行禮如儀，今時今日更顯得重要，「有良心嘅人更加要將歷史真相傳承下去，謊言永遠都唔可以取代真相」。

對於親生骨肉即將在2個月內出生，她仍然希望下一代可享遊行集會等基本人權自由，有機會參與六四維園集會，甚至其他民主運動。她説，本港教育制度令人擔憂，歷史書教材亦出現審查，但相信教育界仍有秉持良心的老師，父母亦可靠身教影響子女。

黑衣教友：我都冇做錯嘢，恐咩懼？

身穿黑衣的劉先生説，歷年來首次參與教堂彌撒，「呢啲時間，多數已經坐咗喺維園啦」，但因應警方封鎖場地，所以轉場悼念6.4，面對警方多次警告市民勿參與非法活動，他表示不會因此嚇怕，「冇恐懼！我都冇做錯嘢，恐咩懼，着黑衫係權利嚟㗎嘛！」

劉先生表示，在艱難時刻更應發揮創意，用不同形式表達自己，「喺屋企窗戶點蠟燭，代替維園燭光，又或者行街開手機電筒，都係一樣咁震撼」。 他憶起當年今日在電視新聞目擊6.4屠城，「見到啲同胞咁樣死法，梗係深感受啦，返緊工，老細都話即刻戴黑紗布去遊行」，場面至今仍歷歷在目。

聖堂外被掛「邪教入侵信仰」橫額 教徒：行為無知

今年40歲，十多年來堅持參與彌撒活動的教徒周太表示，下午5時半便來到坑口聖安德肋堂排隊輪籌，每年都進行悼念活動是因為事件關乎自由和生命權利：「去教堂也要擔驚受怕，心情忐忑」。

她分享從11歲起已經跟從教會從尖沙嘴徒步到維園，因此「每年六四我都好值得悼念」。她亦認為早前在聖堂門外的「邪教入侵信仰」橫額是無知行為，表示「天主教沒有崇拜，只有彌撒，下次應該查清楚」，亦留意到國內拆除十字架的消息，認為《國安》法必定會延伸至宗教界。

稱於聖堂悼念較為安全

40多歲的教徒吳生，今年是第2年到聖安德肋堂出席追思六四亡者的彌撒活動。雖然自己是基督徒，但基督教較少教堂會舉行六四彌撒活動，雖然香港區也有，但天主教聖堂有7間，較為方便。他表示今年見維園也去不了，「這些地方（聖堂）較為安全，自己並不是前線」。

50多歲的教徒王生表示，雖然自己是基督教徒，但看到「邪教交入侵信仰」的言論感到可笑，批行為「衰格」。往年常於到維園參加集會的他，表示由自己由年輕時已悼念，到如今子女長大，仍然未能平反六四，認為只要有心悼念事件，不需計較悼念形式，例如在家悼念，或者游泳多有幾個塘也可以。

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