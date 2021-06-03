自2012年開始運作的六四紀念館，日前首度被食環署指未領有公眾娛樂場所牌照而被迫暫時閉館。《蘋果》調查發現，此類用作永久展覽用途的場地在本港多不勝數，由慈善機構總部的展館、港鐵的車站社區畫廊，到私人機構開設的博物館都有，部份即使早於90年代已開放予公眾參觀，但至今卻未有申領有關牌照，亦從未見食環署以同樣力度「嚴正執法」。有人權組織批評《公眾娛樂場所條例》涵蓋範圍太闊，而當局又選擇性執法，變相限制表達自由。

記者 蘋果調查組

領牌場所僅257間 大型慈善團體及NGO均未登記

食環署日前引用《公眾娛樂場所條例》到六四紀念館查牌「掃場」，並指其未領有公眾娛樂場所牌照，表明會展開執法程序。該館衡量法律風險後被迫暫時關閉，今日是否能重新開放仍屬未知之數。

翻查條例細則，其對於公眾娛樂場所的定義極為廣泛，任何場地只要包括各種展覽、表演、運動比賽、賣物會、機動遊樂設施及跳舞派對，除非屬康文署、民政事務總署、立法會或司法機構管理的場地，否則便要向食環署申領公眾娛樂場所牌照或臨時牌照。

條例並無訂明須領牌的規模，換言之，任何場地只要公開展覽一幅圖片、畫作或展品，無論是否收費，便須領牌，否則可被判罰款2.5萬元及監禁6個月，及每日另加罰款2,000元。

翻查食環署的行業牌照名單，全港領有公眾娛樂場所牌照的場所只有257間，絕大部份為電影院及室內機動遊樂場（例如美國冒險樂園），作展覽用途的場地只佔少數。

不過其實在網上亦可找到大量符合條例定義的展覽場地，例如不少慈善團體及非牟利機構都會在總部設有展覽館，透過展品及圖片介紹機構理念及歷史，香港童軍總會、保良局、嘉道理農場、香港青年協會等均有類似展館，公眾可以經預約或自由入內參觀，符合《條例》公眾娛樂場所定義，但食環署的牌照名單卻未見這些場地登記。

保良局歷史博物館牌照「仍在申請當中」

記者昨以市民身份到位於銅鑼灣的保良局歷史博物館參觀，只須登記簡單個人資料即可入內，費用全免，館內放有不少歷史書信、照片及紀念碑等展品，與一般博物館無異。翻查資料，該館早於1998年正式開放予市民免費參觀。記者向職員查詢場地是否領有牌照，對方坦言目前仍在申請當中，部份手續未完成，故需記者事前登記個人資料，以會員身份入內。

香港另有不少私營博物館及畫廊常設展覽，例如稻香集團轄下的稻鄉飲食文化博物館，以及位於上環荷李活道的兩依藏博物館，但兩館都不在持牌場所名單。以兩依藏博物館為例，該館早於2014年成立，長期展覽中國明清家具和歐洲珠寶化妝盒，市民預約後繳付入場費200元即可入內參觀。

港鐵64站設社區畫廊 未見申領娛樂牌

另外，港鐵分別在64個車站大堂設有社區畫廊，展示來自不同學校或機構的畫作；又在九龍站設立港鐵展廊，內裏放有列車模型、展板及體驗區介紹港鐵歷史，公眾只需預約即可進內參觀，惟牌照名單中也未見這批位於車站的展覽場地。

記者向上述場地的8個營運機構查詢，但截稿前未獲回覆。食環署回覆時未有交代有關場地有否申領牌照，僅稱公眾可按法例及署方發出的指南決定是否需要領牌。

民權觀察成員沈偉男認為，條例涵蓋範圍過於廣泛，為人詬病已久，然而過去多年來，坊間有大大小小不同團體舉辦展覽、講座等活動，都未必有領取相關牌照，卻未見食環署有如此嚴格的執法，「執法過程以前都冇咁緊，今次就針對六四紀念館選擇性執法，權力十分唔相稱。」沈又指，舉辦展覽及演講等活動屬人民表達自由的一部份，條例幾乎涵蓋了大部份活動，「變相係限制咗某啲活動嘅發生，按理係應該要收窄返。」

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