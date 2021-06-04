「祈求民主與自由，萬世都不朽，我願榮光歸香港。」在快將變為禁語的六月四日，灣仔天樂里的開餐Dine Inn響起大家毫不陌生的《願榮光歸香港》。政權嚴厲打壓一切異見聲音，更令人感受到歷史的重量，以自己的方式守護真相。

當政權連過往被嘲為「行禮如儀」的六四集會亦再容不下，當世界變得越發黑暗，不少人會問，到底我們還能做甚麼？黃店食肆開餐Dine Inn的全部分店，選擇在六四的晚上關燈，在食客的桌上放上蠟燭。

位於灣仔天樂里的分店，晚上約6時20分起關燈，點起食客桌上的燭光，負責人Eddy指，是要作「一個歷史的傳承」。

負責人冀以燭光傳承歷史

Eddy指，香港回歸後，人民的自由一直在萎縮，坦言如今單純是發聲、表態，意義亦已變得不一樣，「以往我哋悼念六四嘅集會，係大家覺得好普通，然後有人會希望六四集會應該升級，唔應該繼續好似行禮如儀咁做，但你睇返今日，你真係連舉支蠟燭都可能會俾人拉嘅時候，能夠發聲表態已經係一個好重要嘅意義」。

《國安法》實行後的首個六四，Eddy未有如往年般為六四英魂默哀，但仍堅持以行動去紀念：「佢逼一步，我哋咪退一步囉，但係就唔好話佢唔畀你做一樣嘢，你就即刻乜嘢都唔做，好驚，然後自己退十步。」

令Eddy如斯堅持的，是歷史加諸於他肩上的重量，而在歷史被扭曲的年代，傳承真相的意義更重大：「明白大家嘅傷痛，所有為民主付出嘅人，都希望唔會冇咗呢段歷史……一定要將所有嘢繼續傳承落去，令到後面嘅人會知道究竟當年發生咩事。」

「啲人唔出聲，唔係等於啲人唔記得」

57歲的MY小姐，是當年親眼從電視上看到天安門直播的一代人，回想起當日的畫面，她形容是「震撼」，於是當年出席了維園的燭光集會，日後因為忙碌等原因，沒有再出席維園集會，她坦言是一種遺憾。

今日穿着黑衣，她笑言「阿一哥提我㗎嘛，我好聽佢講㗎，我睇完佢提我，呀，真係要咁着喇」。直言沒有甚麼原因，「就係覺得要咁樣做」。

與年輕一代講述六四的一段歷史，「呢件事係真係有發生吖嘛，而且最重要嘅係，在權嘅人唔畀人講嘛，你唔畀講咪更加要講」，指六四事件在屠殺「自己人」，「你仲覺得係理所當然」。

警方頻頻以不同說辭竄改歷史，手法與當年的中共如出一轍，她反問：「抹得走咩？30年前嘅嘢，抹咗32年啦，都抹唔甩，呢啲（7.21、8.31）抹得甩咩？」

她更堅定地指，「啲人唔出聲，唔係等於啲人唔記得」，指香港警察「好紅㗎」，在科技發達的年代，全世界早已知道警方的所作所為，重複指「（歷史）抹唔甩㗎」。

MY相信，歷史還所有受苦的人民一個公道，指一切的真相必然有水落石出的一日：「我覺得一定會有（嗰一日），一定會有。」在那天來到前，也許是漫漫長路，她寄語港人毋忘初心。

醫護哽咽憶反修例運動與六四連結

醫護G小姐，第一次接觸六四，是因為中學的中史教師播放六四的紀錄片，她以震撼一詞形容：「點解可以咁對自己國家嘅人？（當時）覺得中國真係一個共產國家之中嘅典範。」

今年首度萌生想要出席六四集會的念頭，全因為反修例運動，她指自己過去相當討厭中國人，對他們有 「走水貨、奶粉、又隨地吐痰」的負面印象，「（但）經歷過對極權嘅嗰種抗爭，跟住再睇返（八九年六四）當日好勇敢嘅嗰啲中國人，就覺得原來中國都有好人，只不過嗰批好人而家已經死晒，或者唔再出聲」。

她一度哽咽指，「19年好多嘅手足受傷，其實個個人都會即刻衝埋去，first aid又好，喺隔籬打緊嘅手足都好，都會即刻湧埋去開遮呀、first aid急救呀、沖鹽水，我真係認為大家手足之間嘅聯繫，係一個共通點」。2019年的這些畫面，與當年六四的北京巿民拚命將傷者送往急救的畫面如此類似，讓她與六四產生連結。

以後也許再也沒有六四集會，但她希望大家銘記所有真實發生過的歷史，時刻記住當時的情緒：「人係好善忘嘅，但係如果呢啲咁大件事嘅，我覺得係必須要記得。如果連你都唔記得嘅話，死咗嘅人佢哋就真係犧牲得好無辜」。

不想下一代在被扭曲的歷史下長大

她指自己永遠不會忘記第一次吸入催淚彈的感覺，要永遠記住抗爭的時刻，因為自己是香港人，且不想下一代在被扭曲的歷史下長大。香港環境每況愈下，她原本有移民的想法，但是反修例運動反而讓她做好留下來的準備：「我從來都唔發覺我係咁愛香港，即係我愛香港係因為我愛香港人囉，我想同香港人一齊留喺度。」

「追求民主嘅心，永遠都唔會停止」

今年六四維園集會被禁，但人心若不死，燭光在各處亦能亮起，這是未敢遺忘的他們，度過六四32周年的方式。「歷史可以被磨滅，人可以被禁聲，但人嚮往自由、追求民主嘅心，永遠都唔會停止」。不願上鏡的女士指，這是她堅定的信仰。

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