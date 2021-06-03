商台長壽節目《十八樓C座》一向緊貼時事，喺六四32周年前夕，節目噚日就播出有關「今年六四冇晚會」嘅廣播劇，以嬉笑怒罵方式講有關支聯會同六四嘅新聞，呼籲港人要用平常心去面對，努力生活落去。

三次強調「今年冇集會」

短短20分鐘嘅廣播劇，由周老闆話聽日（即係今日六四），「周記茶餐廳」要閂門，唔想惹埋啲「無謂嘢」講起，咁究竟係乜「無謂嘢」呢？原來周老闆擔心聽日會「踩紅線」，仲三次強調「今年維園冇六四燭光集會」，警方會嚴陣以待，甚至可能會用限聚令同《公安條例》拉啲着黑衫嘅人。佢仲話香港人好矛盾，一到六四就會好關心中國，又叫人聽日唔好「以身試法」，不過八方聽落周老闆嘅建議，似乎另有所指喎！

政權咁驚港人去維園悼念，周老闆建議政府手起刀落，索性將成個維園鏟平，咁就唔使再擔心有人喺維園集會，又可以拎嚟起屋，解決房屋問題，仲可以順便叫成日話政府房屋政策唔掂嘅前特首梁振英收聲。

廣播劇仲交代晒近日有關六四同支聯會嘅事，包括啲局長同建制派唔承認當年有份支持八九民運。去到最後，心地善良嘅冇牙三姑就話，香港人「不想回憶，未敢忘記」，即使冇咗維園燭光，啲人都唔會忘記六四歷史，因「記憶係抹唔走㗎嘛！」佢亦鼓勵大家，「無論點都好，我哋都要用平常心去面對，努力生活落去。」

李八方