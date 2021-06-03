【本報訊】商界為「谷針」各出奇謀，早前信和置業、黃廷方慈善基金有限公司及華人置業聯手推出「打疫苗送樓」，送出觀塘凱滙一房單位予幸運兒，抽獎網站昨天開放。本報發現，信和送出的單位同層，早已有中聯辦關聯公司購入另一單位，疑作員工宿舍之用，中獎的幸運兒或「有幸」與中聯辦員工成為鄰居。

信和確認的終極大獎單位，為凱滙二期3座47樓D室，實用面積449方呎。同層另有12個單位，其中面積為592方呎的3座47樓L室，根據土地註冊處資料，業主為中聯辦關聯的「新民置業有限公司」。根據凱滙樓書圖則顯示，L室為兩房單位，與抽獎單位有電梯大堂及通道貫通。

新民置業2019年初，以2.5億元掃入20個單位，於同年底已獲政府豁免逾7,400萬元的印花稅，故相信是用作中聯辦等中央人民政府員工宿舍用途。信和昨至截稿未有回應本報查詢。

信和大抽獎本月15日至9月1日登記，9月8日中午12時由電腦隨機抽出幸運兒，系統由安永諮詢服務有限公司設計，由羅兵咸永道及畢馬威會計師事務所作程序審查，並由法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。結果會在網站公布，幸運兒將獲主辦方個別通知。

國泰谷針 中獎者Flycation開P

另外，地產商華懋公佈，市民凡於8月底前打齊兩針可登記參加抽獎，獎品總值逾2,000萬元，頭獎包括如心酒店全年自助晚餐，另有電影通行證及商場購物現金劵。國泰則出動「Flycation」谷針，中獎者可在其最新空中巴士A321neo窄體客機上開私人派對，另送出亞洲萬里通Asia Miles里數等獎品。

莎莎擬8月1日舉行大抽獎，為已接種疫苗市民提供總值100萬元的莎莎現金券，每周一次，每次派出總值10萬元的現金券，為期10周。香港總商會7至9月舉行每兩周一次的抽獎活動，為已打兩針的市民送出總值約2,000萬的獎品，包括500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票等。