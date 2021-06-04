六四集會再被警方以「防疫」為由禁止舉辦，支聯會副主席鄒幸彤今早（4日）更被警方拘捕，涉嫌宣傳或公告未經批准集結，陰霾處處，惟仍無阻社民連設六四街站，而兩名被囚成員雖身在牢獄，亦禁食一天悼念。

社民連於下午約六時在記利佐治街開設街站，拉起寫有「人心不死，燭光不滅，六四32周年，釋放所有政治犯」的橫額，並放置文匯報89年6月4日及5日的大型影印版供市民查閱，另設有電視播放六四資料片段。有警員下午曾來「抄牌」，又呼籲拿下「平反六四」的燈牌，但職員回應指：「如果要拎落嚟，咁成個街站都唔使做」。

掛「人心不死，燭光不滅」橫額

儘管銅鑼灣一帶全日都有大量警員佈防，但社民連成員曾健成「阿牛」等人，由下午3時起，仍於銅鑼灣渣甸坊擺街站，並掛起「平反六四」及「釋放政治犯」的燈牌，又不時播放「自由花」與「民主會戰勝歸來」等歌曲。他們同時不忘呼籲市民填寫心意卡，給予47人案還押人士及其他在囚者。

黃昏6時，社民連於記利佐治街開設街站，拉起印上社民連副主席梁國雄、岑子杰二人照片、並寫有「人心不死，燭光不滅，六四32周年，釋放所有政治犯」的橫額，並放置文匯報89年6月4日及5日的大型影印版供市民查閱，另設有電視播放六四資料片段。

記利佐治街今年僅社民連擺街站

開站期間有便衣警員上前查詢，負責人稱街站「係講歷史，梁振英都有份㗎！」便衣警其後在旁觀察。街站亦準備寫有「支持天安門母親」字眼的電子蠟燭派發予市民。社民連黃浩銘亦穿上印有李旺陽畫像的T恤到場，與警方溝通後，將街站由銅鑼灣地帶門外，搬至較接近Sogo的位置，稱「闊落啲」。

黃指維園已經被封，「希望大家唔好有刑責，最緊要係毋忘六四，係今日最重要嘅事情」。被問及被捕風險，黃坦言「梗係有，要拉就拉你」，又指過往六四記利佐治街有不少團體開設街站，今年僅得社民連街站，心情沉重。

批評馬逢國稱「慢慢接受六四無死人」

黃浩銘續指，今次街站屬公民教育平台，將資訊傳開，故特意準備當年的文匯報、《毛澤東選集》中談及一黨專政的部份予市民參閱，「希望大家唔好忘記」，並點名演藝界立法會議員馬逢國，批評馬早前稱「慢慢接受六四無死人」。

黃認為當年北京民眾所面對的，亦是現時香港人面對的狀況，故32年前北京與兩年前香港的民眾運動目標一致，希望香港人繼續堅持下去。

建制支持者踩場 ：仲搞，國安法喎！

西貢區議員陳嘉琳於坑口站外擺街站，派發六四單張與白蠟燭，籲市民不要忘記六四，做到「遍地開燈」。陳指，今年預備了200多支白蠟燭，「有好多都係我嗌咪之後，佢哋『叮』咁記得今日係六四」。陳續指，認為建制派支持者今年「氣焰盛咗」，「而家會行埋嚟話『仲搞呀，死㗎喇喎，《國安法》喎』！」

陳只與一名友人擺街站，然而街站附近有8名警員駐守監控。陳指，她知道有人就其街站報警，因此警員增多，亦於今早收到民政事務署電郵，指其街站可能散播一些呼籲非法集結的消息，「我自己睇返啲單張覺得無乜嘢，所以照搞」。她於晚上已相約西貢街坊舉辦悼念活動。

「如果我哋都唔守住，會係一個大崩潰」

支聯會副主席鄒幸彤今早涉違反公安條例被捕，警方中午更圍封維園一帶。陳認為，由鄒幸彤被捕那刻，她已感到政府相當緊張，「好明顯佢係評估有幾多人出嚟，佢就要做比以往更多嘅嘢，去防止事情發生。以前佢哋（警方）仲可以靠民陣啲人摸底，feel水溫，但而家佢都拉晒啲人」。

陳指，雖然自己是後六四出生的一代，「我係咪見證住件事發生呢，唔係，但香港係其中一個最多人記得六四嘅地方，如果我哋都唔守住，會係一個大崩潰，佢唔係一個發生喺北京嘅事，佢一早已經係香港民主運動嘅步伐」。

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