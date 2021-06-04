前年7月28日上環警民衝突，一名工程師向警方防線掟磚及圓筒等雜物，又將卡板推向警方防線，並將催淚彈踢向警方；當警方防線推進時，他又協助其他示威者逃走。工程師最終與另外23人被警方制服拘控，他早前承認暴動罪遭還柙，待同案其他被告的案件完結始一併判刑。案件今再於區域法院提訊，工程師向法庭透露不會再委派律師，擬自行求情，法官陳仲衡則提醒指本案控罪嚴重，若有律師可代為處理法律觀點問題，若被告改變主意需盡早通知法庭，工程師卻指暫不改變主意，但「多謝法官提醒」。

被告簡健煌（26歲）今沒有律師代表，透露早前已解除聘任法援派遣的法律代表，打算稍後會自行求情。法官陳仲衡則指控罪很嚴重，若有律師代表，可為被告進行法律觀點陳詞，但「始終係你案件」，又指被告若改變決定，應盡快通知法庭，被告回應稱「多謝法官提醒」，在返回羈留室時向親友揮手道別。

被告早前承認暴動罪，指他於前年7月28日與其他人在西邊街與皇后街之間的德輔道西參與暴動。同案另外23名被告的聆訊將於7月10日進行結案陳詞。

警長指被告在示威者防線前排

案情透露，警方就去年7月28日在中環遮打花園的集會發出不反對通知書，但反對遮打花園至中山紀念公園的遊行活動，以及在該紀念公園舉行的公眾集會。及至當日大批參加集會人士離開遮打花園，向西環中聯辦方向行去。警方在西區警署對開設立防線，其間示威者大叫「香港警察，知法犯法」、「死黑警」、「黑警可恥」、「光復香港，時代革命」等口號 ，並在警方防線前另設立防線，架設路障，搖晃路牌，又築起「傘陣」以躲避警方，並用雷射筆射向警方防線。

警方屢次警告示威者離開，惟示威者不理會，並向警方防線投擲雜物。警方於是向前推進，示威者則不斷向金鐘方向後退，雙方多次停下對峙。

案情續稱，警長58024許杰星看到被告在示威者防線前排，其間被告左右張望並向後退，又拉其他示威者向後，以協助示威者逃離。許及後上前制服被告，以非法集結罪名拘捕他，警誡下被告沒有回答警方問題。

從警方影片及其他影片可見，被告當時站在示威者防線前排位置，曾向警方掟磚及交通圓筒，又將警方發放的催淚彈踢回向警方，並把卡板推向警方防線。

【案件編號：DCCC871/19】

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