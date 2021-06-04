六四32周年，警方續以「防疫」為由禁止舉辦維園燭光集會，支聯會呼籲市民在合法安全情況下，今晚以個人悼念方式點起燭光。由中午起，維園附近銅鑼灣以及天后一帶已有大量警員巡邏，並截查市民。

市民帶詩句紙張遭搜查 警稱內容敏感抄下個人資料

維園自中午起續有市民遭警員要求搜查隨身物品，警員將物品從市民背囊取出，供同行警員手持的攝錄機拍攝，而被截查人士最後亦獲放行。被截查的李小姐指，帶了一叠印有詩句的紙張，搜查時被警員形容內容「敏感」，被抄下個人資料，搜查過程亦被錄影。她最後獲放行，但被要求離開現場。

身穿印有「平反六四、堅持到底」T恤的市民楊先生亦被警方截查。楊先生指過往每年也會來維園悼念，但今天只是打算到圖書館。他認為身穿的衣服沒有問題，不會因此畏懼。楊先生形容警察截查過程有禮貌，「call台」時有匯報其身上衣服的語句。

黑衫青年帶蠟燭入維園遭截查

其中一名穿着黑衫青年進入維園時遭截查。當傳媒上前拍攝，警員則將該青年帶至較遠位置繼續搜查物品。該青年最終獲放行。該名同學事後坦言自己攜帶了蠟燭，已預料或遭現場警員警告，笑言：「我帶着蠟燭，自招嫌疑，冇計喎。」他又稱自己會暫時離開，「之後再算」。

老伯手持「我要良知」紙牌 被20多名警員緊隨

73歲李伯則在維園外手持「我要良知」紙牌，他指在維園內曾遭截查，故轉到維園外。他又指「良知」字句不含煽動意思，不相信會被捕。未幾他再被警員截停和包圍。警員查問數分鐘後放行他，但20多名便衣和軍裝警員續緊隨其後。

李伯稱，明白警方聲稱或有人嚟搗亂，「但我唔係嚟搗亂嘛，我係嚟提醒香港人」。被問是否到場悼念六四，他指：「任何嘢都會悼念，六四只係其中一樣。」他指，警員已警告他不要再展示標語，他只好離開現場，「去鵝頸橋飲個下午茶」。

網媒記者閱89年《大公報》被警截查

而綽號「軍火佬」的網媒記者今日下午帶了一份1989年6月6日的《大公報》在維園閱讀，其間遭警員截查，其後獲放行。其後他再展示報紙，引起大批傳媒拍攝，警方亦派員攝錄他展示報紙。「軍火佬」稱，報紙是當年自己儲起，在真假難分世界作為憑證，「今次真係最後一次提六四，之後連六四都包埋國安法」。

市民手持白菊於維園外圍行走遭截查

一名身穿寫有「六月聯合行為藝術營」T恤字句的男子，被警員帶到休憩處搜查。有傳媒聯絡隊人員用大聲公呼籲非記者人士切勿逗留，以免違反限聚令。他隨後獲放行，但警員續拍攝他一舉一動。

「六四舞台」監製列明慧與女友人手持白菊，在維園外圍行走，迎面而行的警員暫未過問。列小姐指，知道今日未能進入維園，亦不能放下鮮花，只能持花在維園外圍行走。但當列小姐在興發街受訪時，隨即遭警員截停搜查，二人隨後獲放行，並往天后港鐵站離開。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）