【本報訊】政府全力谷針，將打針年齡降至12歲之際，針後出現嚴重問題的個案卻不斷發生。一名22歲港大醫學院男醫科生5月下旬接種第二劑復必泰（BNT）疫苗，四日後中風，腦出血及面癱，入住廣華醫院深切治療部（ICU）。衞生署確認涉事男子4月30日及5月21日先後在疫苗中心接種復必泰。醫管局指患者5月25日入院，現時情況穩定。衞生署及醫管局均未有交代患者有否長期病。

本港疫苗接種率低，至今僅約兩成人打針，不少市民擔心針後出現副作用。近日再有市民接種後中風，一名22歲港大醫學院醫科生5月21日接種第二劑復必泰，四日後（25日）中風，送入廣華醫院ICU，初步診斷腦出血、面癱及口齒不清。衞生署指資料與廣華醫院5月26日呈報一宗異常事件脗合，涉事患者22歲，4月30日、5月21日先後接種兩劑復必泰。廣華確認涉事病人5月25日經急症室入院，現時情況穩定。

本港曾發生多宗打復必泰後出現腦中風個案，4月一名50歲男子在元朗體育館接種中心打第一針後懷疑急性腦中風；瑪麗醫院一名58歲急症科醫生4月中接種復必泰兩日後腦出血中風需做手術，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會指患者有睡眠窒息及血壓偏高，初步顯示個案與疫苗無直接關係。而今次的中風個案為年紀最輕。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯早前指，個別打疫苗後出現面癱的個案疑與腦中風有關，已安排病人接受磁力共振檢查，另向藥廠取數據檢視外地有否相類情況。

民主黨籲學校勿逼學生

另外，食衞局昨宣佈降低接種復必泰的年齡下限至12歲。據悉，政府屬意會待學生本月完成考試後，7月才開始為他們打針，最理想是暑假期間完成接種，9月開學時便可減少學校爆發風險，具體安排下周初公佈。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，復必泰對12至15歲青少年保護率達100%，惟會出現較多針口痛的副作用，尤其第二針後，估計或與心理原因有關。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒青少年若患有哮喘或濕疹，要病情受控才可打針。

民主黨教育政策發言人鄒穎恒提醒當局，必須向學生和家長清楚解釋接種疫苗的風險，學校亦須尊重家長和學生意願，切勿透過不同手法逼學生打針。

各界全力谷針，惟教育局長楊潤雄指該局上月收集數據，全港約2,000多間學校包括幼稚園及中小學，教職員整體接種率亦僅得18%。

近日預約接種人數不斷下跌，截至昨晚8時的過去24小時，約36,100人接種和約37,900人預約接種，其中預約人數較之前一日大減3,800人。前日有五宗打針後送院個案，四人已出院，一人留院觀察。

此外，本地繼續零確診，昨只新增一宗輸入個案，37歲女患者從印尼抵港，檢疫期間確診，初步確診個案則少於五宗。