唐狗女去年10月14日在公路疑遭汽車撞死後，老翁涉取出狗內臟，打算撿回家食用，被控企圖使用狗肉作食物罪，案件早前審結。暫委裁判官馮念偉今裁決指，被告稱撿走內臟是為了清潔環境，但他卻不將內臟棄置在街外垃圾桶，推論他必定打算帶回家食用，裁定罪成。被告聞判後聲稱「我個心唔服」及「俾人砌生豬肉」。馮官判刑指，貓狗與人類有特殊情意結，社會不容許有人食用貓狗，判被告監禁5天、緩刑一年。

退休被告張顯明（68歲）今日沒有律師代表。他被控當日在落馬洲青山公路新田段的行人路上，企圖使用一隻啡色成年雌性唐狗作食物。

被告早前自辯稱，他當日晨運途中發現涉案唐狗在馬路上多次被車輛輾過，認為狗屍不衞生及威脅道路安全，故為了清潔環境，便將狗屍拖到行人路，並用膠袋裝起散落在路上的內臟，打算拿回家棄掉。

只取內臟棄殘骸於現場不合理

馮官今晨裁決時直言，被告的說法完全不合邏輯，質疑若果他只是好心清潔環境，大可將狗屍連內臟棄置在路旁的垃圾桶內，或者致電警方及保護動物的團體求助。惟被告當場徒手扯出狗內臟，放入膠袋中，做法有違常理。被告聲稱不想狗屍留在現場發臭，故打算將內臟帶回家棄掉，卻任由其他殘骸留在現場。何況若果他把內臟帶回家，便會引致家中腥臭，洗手也無補於事，後果與他聲稱的清潔理念不符。

此外，馮官亦質疑，若果被告是出於好心，自願地清潔現場，理應不會接受女途人高峰支付的100元。雖然被告聲稱聽覺有問題，聽不清楚高的說話，但現場片段清楚聽到高付錢前，曾要求被告放下膠袋，被告聞言有隨即放下。及後高要求被告交出膠袋時，被告亦有遵從。

因此，馮官認為被告的說法不合理，而且回答問題時言詞含糊，認為他沒說出事實，不接納其證供。相反，所有控方證人的證供清晰直接，是誠實可靠的證人。因沒證據顯示被告打算使用內臟作其他用途，故被告當日徒手扯出狗內臟，放入袋內打算帶回家，唯一合理推斷是他打算食用。

被告：我認為我做咗好事

被告聞判後多次要求再申辯，自言「我又窮又苦，又俾人冤枉，又俾人砌生豬肉」，並稱：「我個心唔服呀！我認為我做咗好事！」惟馮官表明已作出裁決，被告不可再在庭上抗辯，只可申請上訴。

被告求情時透露，他已離婚，現時獨居，依靠高齡生果金及傷殘津貼過活。他的右腳曾兩度被車輛輾斷，現鑲了鋼片，需定期覆診，但申請了醫療減免。他的右手則因骨質退化，會持續疼痛。

馮官判刑指，被告有兩項刑事毁壞案底，性質與本案不同。他指現今社會及當局均非常關注動物權益，大部份市民不能容忍殘害或食用貓狗的行為。馮官強調，貓狗與人類的關係特殊，兩者之間有美妙的情意結。況且食用貓狗會構成公共衞生問題，屍體處理不當會污染環境，亦會威脅食用者健康，故判刑須具阻嚇性。

馮官指出，雖然案情相對嚴重，但涉案唐狗在交通意外中身亡，被告行為不涉屠宰或商業活動，亦不涉以不法手段取得他人飼養的貓狗。馮官因此以監禁5天為量刑起點，考慮到被告的背景及身體狀況後，決定給予一年緩刑。

【案件編號：FLCC386/21】

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