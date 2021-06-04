前年10月網民發起「光復元朗」行動，一度爆發警民衝突，其間香港足球隊前門將、現任港超元朗足球隊守門員教練梁卓長疑因高呼「警察加油」，與人爭執扭打，在場圍觀的男倉務員加入戰團襲擊梁。倉務員被拘控襲擊致造成他人身體傷害罪，他今於屯門裁判法院認罪，裁判官直指，受害人受輕傷僅是「值得慶幸」，又指本案與社會事件有關，被告的行為或會產生「漣漪效應」，判刑須是具阻嚇性的監禁式刑罰。她下令先為被告索取勞教中心報告，押後至6月18日判刑，被告須即時還柙。

被告龐梓賢（24歲）今承認於2019年10月26日在元朗福康街小巴總站外襲擊梁卓長，對其造成身體傷害。

控方庭上播放新聞片段顯示，當晚元朗多處有人聚集堵路，警方曾舉藍旗及黑旗警告，亦曾施放多枚催淚彈及拘捕在場人士。當晚在場的梁卓長疑曾高呼「警察加油」，因而與另一名穿灰衣男子發生衝突，灰衣男子用手襲擊梁，梁轉身離開，但遭灰衣男子追趕至福康街小巴總站附近，兩人之後在地上扭打。事件引來幾十人圍觀聚集，有人歡呼及照射閃光燈，亦有人上前嘗試將兩人分開及勸架並謂：「放鬆返先，唔好係又打、唔係又打。」

被告以手肘挫向梁卓長膝蓋

其間穿黑衣、蒙面的被告用粗言指罵梁卓長，他之後走進人群，用手肘挫向梁的膝蓋至少8下。被告襲擊後逃去，警員事後在區內將他拘捕。

辯方求情時，呈上由被告自己、父母及僱主撰寫的求情信，透露被告中三畢業，與父母及女朋友同住，並透露被告對祖父母照顧有加，會每星期探望。僱主形容被告是個好員工，又樂於助人，會當義工探望低收入家庭及獨居長者。

辯方指，被告最大求情理由是認罪，他犯事後已感到後悔，當時一時衝動、受環境影響才干犯本案，承諾不會再犯。辯方另指，受害人膝頭事後有腫傷，惟傷勢不嚴重，案件性質亦不屬最嚴重。

署理主任裁判官張潔儀則認為，受害人傷勢不嚴重僅屬「值得慶幸」，她參考上訴庭案例，認為法庭不能忽略當時現場有人群聚集，不同政見的人起爭執，有人指罵亦有人加入襲擊，被告的行為某程度上會引致「漣漪效應」。故此，張官拒絕為被告索取感化及社會服務令等報告，認為須判具阻嚇性、監禁式的刑罰。

【案件編號：TMCC375/21】

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