21歲男學生涉前年11月3日在大埔遭警截停後，拒出示身份證並踢警員，被控襲警罪，案件今續審。裁判官陳炳宙裁定不接納案中受辯方爭議的四份警誡供詞，但裁定案件表面證供成立。案發時與被告一同被捕的男學生供稱，追截警員到場時不由分說用警棍快速連環擊打被告腿部，再迅速按被告於地上制服。

被告林建豐（21歲）昨天就案中案爭議自辯，稱當日他與朋友途經現場，突然被警察截停並用警棍擊打他，他自衞掙扎踢到警員，從沒主動襲警。他又指，錄口供前有便衣警稱欲了解年輕人想法，又強調「我哋都係想你好啫」，其間沒解釋羈留權利或作出警誡，更叫他不要找律師。警員要求他逐句寫下警員口述的口供內容，包括招認在情急下襲警，雖然他表明這不是事實，但警員不予理會。

裁判官陳炳宙今日裁定不接納案中受辯方爭議的四份警誡供詞，但裁定案件表面證供成立。被告選擇不作供，但傳召案發日有份被捕的朋友出庭作證。

辯方證人、簡姓學生（20歲）供稱，案發當晚邀約被告晚飯，兩人飯後於附近草地聊天，及後有站於草地對上行人天橋的警員用強光照射他們，然後兩輛私家車突然駛至，多名警員跑出追截二人，並大喊「喺度做乜嘢」。簡指，被告隨即跑離現場，但迅即被四名警員追上，其中一名警員用警棍快速多次打向被告左腳並按他在地上制服，二人及後被帶署。

控方盤問指，到場警員有向二人出示證件及要求搜查，又指被告曾與警員發生口角，有警員曾說「唔好踢我」，直指簡作供不盡不實。簡全部否認。案件押後至6月8日裁決。

【案件編號：FLCC778/20】

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