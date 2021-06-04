支聯會副主席鄒幸彤今早被捕，另一邊廂今晚8時在港九新界7間聖堂舉行追思亡者彌撒的天主教正義和平委員會透露，有一間教堂曾收到警方查詢今日流程，涉及防疫相關規例。

正委會幹事陳樂信今早在商台節目上透露，有一個堂區曾經收到警方查詢今晚活動內容、涉及人數，並提醒要遵守防疫規定，無提及任何政治因素。

陳續指，彌撒為追思亡者，內容包括讀聖經、頌福音、領聖體等，儀式大約1小時。他說在防疫規例下教堂只可容納上限人數的三成，7間聖堂料合共只能容納約2,000人，正委會今晚7時起會在網站持續更新入座率，未能到場的市民可參與其中3個聖堂的網上直播。

對於維園被禁會否令市民湧去教堂，陳認為目前形勢難料，往年有人去維園或其他地方，可能今年甚麼地方都不去。

至於日前聖堂外出現「邪教」及「煽亂」的批評橫額，陳樂信指不太明白橫額內容，「咩分裂宗教，啲用語我都睇唔明講乜」，他估計對方不太認識天主教。被問會否擔心受到騷擾，他直言：「管唔到咁多，希望佢哋自己都唔好犯法啦。」認為任何人都有表達意見的自由，今晚的彌撒儀式莊嚴，盼對方自重不要妨礙他人。

「追思亡者彌撒」詳情

日期：2021年6月4日

時間：晚上8時正

地址：全港7所聖堂

【港島區】

●聖十字架堂（西灣河聖十字徑1號）

【九龍區】

●聖文德堂（慈雲山蒲岡村道89號）

●聖方濟各堂（石硤尾街58號）

●聖安德肋堂（坑口常寧路11號）

【新界區】

●贖世主堂（屯門鄉事會路2號）

●聖本篤堂（沙田崗背街7號）

●葛達二聖堂（荃灣德華街37-41號）

查詢：2560-3865（香港天主教正義和平委員會）

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