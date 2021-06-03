【本報訊】民主派47人初選案，僅得11人獲准保釋。西貢區議會前主席鍾錦麟早前申請保釋被拒，高院國安法官杜麗冰昨頒下書面理由。根據判詞，控方指鍾錦麟在籌措初選經費中有重要角色，既是民主動力的銀行賬戶簽署人之一，又在網上宣傳眾籌，捐款途徑包括美國眾籌平台，款項會先由美國戶口轉到本港第三方戶口，最終存入民主動力戶口，符合藉多層操作避免警方偵查的典型洗黑錢模式。

鍾錦麟自今年3月初提堂後一直還柙，早前辭任區議員。法官杜麗冰表示經考慮席前一切資料，包括鍾提出的保釋條件，認為沒有充足理由相信鍾在保釋期間不會實施危害國家安全行為，故拒絕保釋。律政司本周一公佈，案件將交由高院審理。

指TG發文支持暴力示威者

鍾一方陳詞指，身為民主動力副召集人的鍾沒有參選，主要僅處理後勤支援工作，包括宣傳、協調參選人、招募義工、安排票站等。另外，當時有若干立法會議員、甚至行政會議成員湯家驊均不覺得初選有問題。現時民主動力已解散，鍾亦已退出新民主同盟，未來沒機會干犯危害國安行為；如能保釋，他會專心養家，照顧年幼女兒，並且關閉所有社交媒體。

律政司則形容鍾是民主動力的支柱，是三個戶口簽署人之一，去年6月9日在個人facebook專頁發文為初選籌款，並附上民主動力戶口號碼與美國眾籌平台GoGetFunding的網址，後者用作籌款。涉案資金流向符合典型洗黑錢案件特徵。此外，律政司指鍾提供區議員辦事處作初選票站，又公佈因應警方調查而加強安全加密措施。

律政司又指鍾有政治影響力，去年6月在Telegram頻道發文支持示威者的暴力行為，到11月26日又發佈YouTube影片，當中展示堅決態度，言論反映他會繼續實施危害國安行為。鍾一方回應指，鍾在片中只是表達意見。

案件編號：HCCP137/21