人稱「劉公子」的富商劉定成，今午身穿黃色上衣、戴上黃色口罩去到維園，坦言是為前來欣賞「不一樣的六四」，在過以百計警察保護下「無拘無束感受大自然」。劉坦言自己已71歲，從未看過這樣的6月4日，認為別具意義。

劉又指，近日聽到身穿黑色衣服或會被視為參與非法集結，他指為免被人誤會，故選擇穿着黃色衣服，「黃口罩係代表我哋自2019年至2022年，盡在心中……你話唔可以着黑，我咪着黃。我冇其他顏色㗎喇，又冇藍又冇紅」。

笑稱已是「註冊商標」 警員未上前截查

劉公子稱，今午吃飯後便前來維園，原打算跑步，來到後才發現「唔跑得」，故選擇坐在公園長櫈欣賞大自然，他笑指自己是「註冊商標」，沿途的警察都認得自己，故沒有上前截查，又稱打算坐到被人驅趕便離去。

劉公子稱，眼見在維園的都是「老弱殘兵」，不明白警方擺放大量人手駐守的用意何在，「老弱殘兵都係死剩一夥心，叫初心」，指6月4日的燭光在他心中亮起，不一定要燃點蠟燭或以燈光表達，又以「六六無窮，四海為家」作比喻，「呢度唔畀，咪去第二度……盡在不言中」。

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