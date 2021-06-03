台灣陸委會再度批評北京，指中共迄今仍未正視「六四事件」歷史啟示，也迴避反思暴力治理的錯誤、坦誠道歉，陸委會對此表達遺憾，呼籲大陸應具體落實以人民為中心的政治改革、勿再箝制人民民主要求，並早日還權於民。

批評毀棄香港自治承諾

六四事件32周年前夕，陸委會昨發佈新聞稿表示，中共一黨專政，為鞏固權力核心及永久執政，以高壓管控人民，審查言論、監控社會、打壓異議人士，並以「再教育營」等強制手段壓迫宗教人權自由；甚而毀棄對香港「一國兩制」的自治承諾，迫使民間社會噤聲屈從。陸委會認為，只有中共當局嚴肅思考與落實社會公義、民主改革與人權自由保障的機制，「專制與民主」形成的兩岸制度差異才能逐漸趨近，兩岸關係相互尊重與理解，分歧也較可能化解；更應排除對台強制性的政治主張、軍事外交的威嚇打壓，才有利雙方人民福祉。

台北自由廣場今日將進行紀念活動，昨晚主辦單位在現場先進行測試，用行動電源與燈管，擺出了發光的「8964 32」的字樣，紀念發生在1989年的六四事件。去年6月4日自由廣場舉行的六四紀念活動，吸引了超過3,000人參與，包括知名填詞人林夕也到場聲援。

中央社