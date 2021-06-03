5月29日，兩宗新聞在報章爭佔頭條位置：一條是2019年十一遊行案判決，陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英鋃鐺入獄；另一條是地產商宣佈推出「打針送樓」大抽獎，肯接種疫苗的港人有機會贏得面積449方呎、價值1,080萬元的居所。

這邊肅殺之氣告誡港人不要行差踏錯，那邊天降甘霖叫人高高興興帶些少貪念去打針。東邊晴時西邊雨，然後六四又到來了。在這光景，紀念不能去維園，也搞不清是為了抗疫還是尊重國家安全法。忽發奇想：今晚可以在家點一支燭光，也可以上網登記打針，默禱承諾得獎的話將獎品套現，得一千萬，一半捐給支聯會繼續紀念六四，一半捐給「612人道支援基金」。當然，前提是到時支聯會和612基金還未被定性為非法組織，另外也須尋求法律意見，大筆捐款會否被視為黑錢。

這只是怪論。本來沒有打算胡思亂想的，相反，近來常在思索一個嚴肅的問題：從去年開始的政治清洗來到今天大致完成了，社會回復了秩序，這是否就是「重回正軌」呢？香港需要的正軌是完全由官方決定嗎？怎樣防止矯枉過正，像李處長對付港台那樣，在政治清洗中，把長期耕耘的有良好公信力的公共廣播毀掉？

政治上所謂正軌本來只是比喻，貨真價實的正軌不在政治而在工程範圍。想到的例子有二，都是我喜歡的現代中國成就。一是鐵路運輸建設。鐵路是硬路軌，經準確測量鋪設，落成之後，所有列車只要沿路軌前進，不出軌不追撞便可無憂。二是航天工程，正確軌道把「玉兔」送到月球，如今「祝融」登陸火星也在望了。與鐵路不同，航天的正軌是看不見的，也不能單憑預先輸入程式就確保準確去到目標，它需要時刻在航行中測定位置，經信息反饋調整航道，才不致差之毫釐謬以千里。

香港的航行比航天更難，信息雜變數多，正確方向會否純屬長官意志？如果沒有客觀的信息反饋，正軌會不會變歪路窮途？五十年代「反右」和「大躍進」悲劇豈不是前車之鑑？

回頭說六四，我看紀念六四的正軌本來就是三十年如一日的和平燭光夜，如今禁絕聚集，把合法權利變成非法，違者送入監倉，這會是香港的正軌嗎？

區聞海