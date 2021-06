據《泰晤士報》報道指,英國最高法院前院長何熙怡女男爵(Brenda Marjorie Hale)昨日出席一個網上論壇時,確認自己將於下月離職。她亦表明拒絕再接受特區政府委任,「我不希望再度被委任(I don’t wish to be reappointed)」。特首林鄭月娥在2018年公佈委任何熙怡為非常任法官後,曾指其任命將會是香港的歷史時刻,政務司司長張建宗在2018年5月,爭取立法會同意委任何熙怡成為終審法院非常任法官時,亦曾大讚何熙怡「地位崇高、聲譽卓著」,令非常任法官團隊更鼎盛。

林鄭張建宗曾讚何熙怡地位顯赫崇高

林鄭月娥在2018年公佈何熙年的任命時,曾大讚她地位崇高、聲譽卓著:「何熙怡女男爵及麥嘉琳女士將會是終審法院首兩位女性法官;作為香港特別行政區首位女性行政長官,我對此感到非常高興。她們的任命將會是香港的歷史時刻。」

林鄭更曾於去年在報章撰文,指何熙怡等顯赫的法官,願意參與香港終審法院的工作,足證香港的法治精神和司法獨立備受肯定。

張建宗2018年在立法會爭取議會同意任命指,何熙怡在2017年9月起獲委任為英國最高法院院長:「地位崇高、聲譽卓著,將會令非常任普通法法官團隊更鼎盛。」

建制派曾不滿何熙怡撐同志平權

當時立法會沒有人就該決議案投下反對票,但建制派發言時不滿何熙怡過去推動同志平權及同性婚姻的立場明顯,與本港傳統價值觀不同,甚至擔心其日後裁決會影響香港傳統婚姻價值。

何熙怡為《國安法》在去年落實後首名離任的英籍法官。外媒曾報道,何承認,如果她同意在香港審理案件,她將有一個「嚴重的道德問題問自己」。

