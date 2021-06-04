本身是執業律師的醫委會前業外委員劉慧兒，涉嫌向社區組織協會幹事彭鴻昌披露一名投訴醫生人士的個人資料及投訴詳情，唆使對方聘用她向醫生提出民事申索，並收取逾52萬元律師費。劉被廉政公署控告一項藉公職作出不當行為罪，今在東區裁判法院應訊，主任裁判官羅德泉應控方要求，將案件押後至本月24日轉介區域法院答辯。劉以5萬元現金擔保，其間不得接觸控方證人，亦不可離境。

現年63歲的劉慧兒本身為事務律師，2012年1月至2018年1月擔任醫委會業外委員，不時以義務法律專業人士身份，服務一個非政府機構。廉署早前接獲投訴，投訴人表示於2015年6月向醫委會投訴一名醫生涉嫌專業失當，個案其後轉介至醫委會初步偵訊委員會，劉慧兒當時為該委員會的成員。

社協彭鴻昌被指安排見面 促成病人聘用被告民事控告醫生

控罪指稱，劉慧兒涉於2017年4月1日至2018年1月23日期間，身為醫委會業外委員，在執行公職過程或有關事件中，無合理辯解或理由而故意做出不當行為，即向上述非政府機構的社區組織幹事彭鴻昌，披露投訴人李守義的個人資料，及其針對醫生黃漢威向醫委會投訴的詳情，令彭安排自己與投訴人及被告於2017年5月26日會面，其間唆使投訴人聘用被告向黃提出民事申索，及透過被告的律師事務所接收投訴人指示，代投訴人在該民事申索中行事。

廉署調查發現，上述律師事務所要求投訴人支付逾52萬元律師費。

【案件編號：ESCC1185/21】

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