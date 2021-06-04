「六四」32周年，有民眾到灣仔循道衛理聯合教會香港堂進行靜默禱告，現場6點半開始派籌，7點已滿座。教堂內禁止拍攝、錄影及展示任何標語及呼喊口號。禱告長約1小時，其間會唱頌詩歌及靜默禱告。

批警藉疫情封殺六四集會

梁生及梁太於循道衛理聯合教會香港堂禱告。他們1989年正在台灣讀書，每年六四都會想起1989年天安門廣場發生的事情，而他們多年來都會到維園或教會悼念，「唔會忘記喺32年前，中共用一個鎮壓嘅方法，用槍去射殺人民」。

警方今年以疫情為由封殺維園六四集會，又指穿着黑衣便有理由相信為非法集結。梁生指「而家條界線越嚟越任佢（警方）搬龍門，今日話着黑衫兼揸住蠟燭唔得，我諗呢啲問題就要問返啲官喇，佢都答唔到你」，認為現時要做有良知的事情，克服恐懼。

梁太又指「真理喺大家心裏面，每個人都有種種表態，都有默默地做一啲嘢嘅時候」，又直言今日亦看到許多穿着黑衫人士，大家都表現平靜，指每一年「六四」都非常和平，就算壓制維園集會人士，「好多嘢喺心底已經有無聲嘅吶喊，制止唔到」。

「冇理由着黑衫就犯法」

梁生又指每個人面對恐懼的界線也不同，「但係喺今日嚟講，有啲人行得前啲，驚都做。無論點都好，今日我哋都仍然係行到出嚟，至於發生咩事，我哋都係喺呢間教會做禱告會㗎啫，我哋都係做一啲好合法嘅嘢」。他相信越多人上街悼念，大家克服恐懼的能力會變大。

梁太指自己年紀較大，要成全下一代，自己已無所恐懼，也認為沒有做違法事情，「冇理由着黑衫就犯法，覺得好無理取鬧、荒謬」。

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