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送暖高牆逢周一至五刊出

但有一個夢，不會死，記着吧。六月四的晚上，香港人只做一件事，無論身處何方，無論手中有沒有蠟燭，心裏那點悼念屠城死難者的光芒，經歷多少年月都一定不會蠶食。64的意義，與6.9、7.21、8.31、10.1一樣，不只是數字，而是香港人對歷史的認知，對人性的尊重，一場記憶與遺忘的鬥爭。願牆內牆外的香港人，都能安全找到身位，在狹縫中繼續傳承歷史真相。

感激最優質的香港人

致最優質的香港人：

你們之中有傳媒老闆，有專科醫生，有飛機師，有認可護理員，有敬重的老師，有不偏不倚的記者，亦有社服人員，還有還有，當然還有最富代表性的兩會議員，全都是社會的中流砥柱。

敬佩你們不為個人私利而傾向權貴，敬佩你們本已經不需要為兩餐而奔波費力但仍然為作為一個人而堅持爭取最基本的尊嚴，雖然知道所面對的是龐大腐敗機器，但仍以雞蛋抗高牆方式為香港把關。

感激所有為愛香港而犧牲個人自由被關進牢獄的義士，每次有年輕人因為社會運動爭取公義而被失去自由，要與家人分隔，要與書本及學校告別，心裏便非常難過傷心，慨嘆為何好人不是一生平安。

曾經想過不再每天閱讀報紙不再每天扭開電視看當天新聞以避免抑鬱症及情緒病，但當想到要緊貼手足情況及時勢發展便又每日都坐過山車似的過日子。

所謂邪不能勝正，每個人都知，只係有些人裝聾扮啞為一己私利而被蒙蔽死撐而已。

借用歌神一首好歌為大家打打氣：

陽光 將失意化造熱望

明朗 會驅散心中驚慌

陽光 使山明水秀氣又壯

溫暖滲入潮浪 明艷遍天空四方

陽光 把一切變做願望

明朗 百花也充滿芬芳

陽光 使枝頭小鳥唱近況

解我恨憂煩悶身心盡開朗

熱與光天天都不忘 燃亮世間顆顆心房

能令世界進步 人人健康

熱與光分分不隱藏 長日發出金色光芒

常令您我快樂 抑鬱也盡放

一個東涌友