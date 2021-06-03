「三叔公，看你一臉忐忑，揀女婿乎？」

「選婿不難，老夫正就應否接種新冠疫苗惆悵不已。長輩組群廣傳，說那些核酸、滅活甚麼的都很霸道，假若使用失當，容乜易被活生生誅滅㗎！」

「道聽塗說都好信？ 接種疫苗是保護自身和阻截疫情最有效辦法之一。簡單來說，疫苗的原理是將病毒抗原引人人體以模擬染疫，這樣便能刺激免疫細胞產生抗體對付真正的病毒。」

「抗原？抗體？醫生，有點深奧喎。」

「打個比喻，病毒是入侵的恐怖分子，免疫細胞就像守城的狙擊手，後者職責是辨別出恐怖分子然後擊殺之，而疫苗便等於強化他們的特訓。」

「清楚了，那麼，何謂『滅活』？」

「滅活是傳統的疫苗製法，其成份是已沒有活性的病毒，疫苗原理等同拿恐怖分子的遺骸給狙擊手練靶，讓他們熟習敵方外貌、裝束等，日後若有同黨來襲，便能第一時間將其擊斃。但所謂人有相似，免疫系統偶會誤認人體的正常組織為病毒（Molecular mimicry）作出攻擊，引發疫苗後的吉巴氏神經炎、橫斷性脊髓炎等嚴重併發症。」

「即是殺錯良民？很恐怖啊！」

「猶幸以上問題萬中無一（正確來說是百萬中無一），大家不必過慮。除了滅活疫苗，醫學界近年亦研發出載體疫苗與核酸疫苗。先講載體疫苗，每種病毒都有專屬的特徵，譬如新冠病毒便有關鍵的刺突蛋白（Spike protein），研究人員將刺突蛋白基因植入對人體無害的病毒載體製成疫苗，注射後能讓免疫系統鎖定刺突蛋白來抵禦新冠病毒，情況就如為狙擊手配備精準的人臉識別裝置，理論上能減低免疫系統誤判的風險。核酸疫苗是再進一步的科技，後者直接利用帶有基因編碼的信使核糖核酸（Messenger RNA）為媒介物，注入人體後會重組出刺突蛋白來產生免疫力，用過的核酸則被完全分解，這就等於將加密指令直接傳遞給狙擊手，完成任務後檔案便自動毀滅，不留痕迹。」

「哈哈，很有《職業特攻隊》feel。然而，不少uncle、auntie仍對疫苗有所保留。」

「不接種疫苗，閣下便會反過來成為目標，被病毒狙擊了。」

麥煒和 腦神經科專科醫生