【本報訊】悼念六四活動被港府全面封殺，香港天主教正義和平委員會今晚將於全港七間天主教聖堂舉辦「追思亡者彌撒」，昨早七間聖堂外被不明人士掛出一式一樣的抹黑橫額，印有「邪教入侵信仰」，和「崇拜為名、煽亂為實、分裂宗教、滿手鮮血」字句，匿名橫額在一般下款位置未見署名，只有「慎防被累違國安法」字句。正委會稱，今晚彌撒過去一周不斷被建制陣營打壓，對事件不感意外，彌撒會如常進行。

七間將舉行正委會「追思亡者彌撒」的聖堂昨早門外均出現同一樣式的抹黑橫額，以「邪教入侵信仰」為題，印有「末世敵基督，假先知湧現」和「崇拜為名、煽亂為實、分裂宗教、滿手鮮血」的字句。橫額左方印有天主教香港教區榮休主教陳日君的照片，並畫有神職人員公仔頭上長有象徵魔鬼雙角的畫像，右方則印上紅色聖堂，並將正委會的大楷「P」字標誌倒轉為細楷「d」字，配上「evil」字母組成「devil（魔鬼）」字樣。在一般橫額右下方的下款位置，未見署名，反留下「教友慎防被累違國安法」的警告字語。

遍佈多區 料非個人所為

今晚舉行追思亡者彌撒的聖堂遍佈港九新界多區，西至屯門贖世主堂，東至西灣河聖十字架堂，掛橫額者亦要到慈雲山、石硤尾、坑口、沙田及荃灣，料個人難於短時間內在多地掛上七幅同款橫額。正委會幹事陳樂信表示，職員昨早7時回到教堂時已在門外發現橫額，但不知道由誰人掛上。陳指，尊重所有人的言論自由，「佢鍾意講咩都冇辦法，佢哋有佢哋表達嘅自由」，但提醒不應以非法手段進行，亦不會因橫額內容感到冒犯，「嗤之以鼻，一笑置之，佢唔識嘢先話人邪教」。

陳樂信說，會拆除所有橫額，但不會追究事件。陳表示今晚彌撒會如常進行，料有非教友到場參加活動，屆時會提醒參加者尊重天主教禮儀，不要在堂內叫囂及展示標語。因應防疫關係，參加彌撒人數只可佔每間聖堂容納人數的三成。

支聯會及正委會連日受到親中及建制團體狙擊。翻查報道，親建制團體保衞香港運動上周六到灣仔警察總部外請願，促請國安處介入禁止正委會在舉行追思亡者彌撒，形容為「打擦邊球」，挑戰國安法紅線，強烈要求警方嚴正執法。

另外，除正委會追思亡者彌撒外，民主黨、社區前進及賢學思政等團體將擺設街站派發白蠟燭及舉辦六四相關活動，詳情見表。

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