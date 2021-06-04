悼念無罪，香港天主教正義和平委員會在7間天主教堂舉行「追思亡者彌撒」，沙田聖本篤堂下午5時半左右已有教友到場，至晚上約7時半，聖堂禮堂及直播場地更已滿座。佔中三子之一的陳健民亦於7時到場，形容政權今日種種舉動「簡直喪盡天良」；亦有到場教友表示，即使日後再無合法集會，他仍會以自己方式悼念，揚言「唔可以放棄」。

沙田聖本篤堂為舉行「追思亡者彌撒」的聖堂之一，不少教友於下午5時半左右已到場，至晚上約7時，地下可容納160人的禮堂已坐滿，參與彌撒市民需要到聖堂2樓及3樓觀看彌撒直播，到晚上7時半更是已滿座。曾因佔中案入獄的陳健民約於7時到場，問及警方今晨拘捕支聯會副主席鄒幸彤，以及封鎖維園等一連串打壓行動，陳只以一句回應：「呢個政府簡直喪盡天良。」

陳健民寄語堅守希望：一起承受呢個苦，等待黎明出現

彌撒晚上8點開始，陳健民在神父葉寶林祈禱後講道，提及現時紅線不斷飄移，港人不可全盤接受，否則「冇埋做人底線」，籲教友身體力行守住底線，要有忍耐的心，「放長雙眼」。他又指，32年前中國曾有人以生命捍衛尊嚴、追求公義，籲教友要將他們「雕刻在心」，雖然今晚悼念亡者是很簡單的事，然而在今天仍不易做到，但他相信人心不死，憑藉此力量，「可以令啲人唔敢隨便破壞有良知嘅人。」

陳健民指自己也是一個脆弱、微小的人，擔心現時只是在漫長黑暗隧道的起點，「會唔會有日我哋都會習慣咗？」提及今天到聖堂看到眾人一同悼念亡者，讓他有如黑暗中看到正直善良的人，如同光的所在，「我哋需要見到同行者，需要受苦共同體，一起承受呢個苦，唔好放棄希望，等待黎明出現。」

陳健民又指，今午到監獄探望一位因民主派初選案被囚的友人，指他十分關注及擔心今晚外面的情況，獲告知鄒幸彤被捕的消息時十分愕然，他認為今日的維園已變成北京天安門，以前覺得國內事情好遙遠，然而今天就發生在香港。

神父：縱不知會否被逼停止彌撒 惟同在已是對公義關注

葉寶林在祈禱前表示「有啲嘢講」，指不知道今晚會否因為「一啲事」而需要停止彌撒、甚至需疏散教徒，但他指，今晚各位教友同在，就是對亡者的關心、對公義的關注，若天主希望透過一些事讓教徒更成熟，籲教徒以平常心面對。葉其後讀出主禱文，提及到要為當年熱情追求真理的亡者祈禱，並點起蠟燭，指其象徵黑夜的希望，喻經過死亡黑夜，方可到達永生的黎明。

警曾到場 市民一度高呼口號

聖堂座位有限，彌撒期間不少教友在外亮起手機燈悼念六四，場面十分平靜。惟彌撒接近結束之際，警方4架衝鋒車到場，並開咪籲現場人士離開，否則有機會違反限聚令，多名警員落地驅趕市民，期間一度有市民高呼「死黑警」、「黑警死全家」等口號。

聖方濟各堂主教感恩亡者：不惜以愛與死亡追求真理

石硤尾聖方濟各堂外，也有過百名教友提早兩小時到教堂門外在排隊，等候派籌入內。大部份市民身穿黑衣哀悼，人龍繞着教堂由石硤尾街排到巴域街，教堂於7時20分已滿座。追思彌撒開始前，有教友帶領信聚誦念玫瑰經，並逐一讀出6.4亡者的姓名。

主祭彌撒的天主教香港教區輔理主教夏志誠講道時分享感受，說雖然他與亡者素未謀面，但聽到他們的名字時，卻有一種莫名的親切感，「嗰晚發生喺佢哋身上嘅事，仍然歷歷在目，揮之不去」。無辜的生命雖已逝去，但依然在發聲，代表着對真理、人性共通價值的追求，「感恩有咁嘅人，用愛同死亡追求真理」，但願他們未完的理想、未酬之壯志，日後可按上主的聖意得到完滿。

夏又引述聖經內容指，耶穌即將被法律之名被釘十字架的前夕，門徒享用「最後晚餐」時感到心煩意亂、不知所措，但耶穌反安慰門徒，逆境是對信仰和信念的挑戰，「要信賴天主，信賴我」。他指，不少教友亦因社會現狀失去信心，反問他「人生就係咁，按良心生活仲有咩意思？」，但福音正正提醒昔日的門徒和教友，「乜嘢先係有意義同價值嘅人生？」，又指天主並非無視世間不公，「好多事佢都放在眼內，到適當嘅時候，就會除去萬民和人間嘅恥辱」。

彌撒進行期間，多架警車停泊在教堂對面戒備，有軍裝警員一度落車巡邏和視察，等待教友散去後才離開。

「根本想取締支聯會」

年屆70的鍾先生今日下午5時半已抵達沙田聖本篤堂，談到89年的屠城慘案，仍眼泛淚光，稱「佢哋冇罪」。他指自己當年已屆中年，自此每年均會到維園悼念亡者，他批評當局近兩年皆以防疫為由打壓集會，今日更拘捕支聯會副主席鄒幸彤，「根本就係想取締支聯會」。

鍾先生認為，政權以公權力打壓集會自由，感到好無奈，惟仍要盡力而為，「我哋惟有以柔制剛，都要喺能力範圍內盡力做，唔可以放棄」，即使往後再無合法的維園燭光集會，仍會以自己的方法悼念，「喺屋企窗台點一支蠟燭」。

一人聖堂外舉電子蠟燭：我哋唔需要驚

蕭先生約7時半左右到場，惟聖堂已經坐滿，他一人站在聖堂外舉起電子蠟燭悼念六四，「無論佢哋以後點寫六四事件，我相信歷史一定會還一個公道。」他認為警方連日放消息指穿黑衣、舉蠟燭有可能犯法是旨在恐嚇，「我哋唔需要驚，因為我哋冇做錯嘢，冇犯法。」

29歲教友指六四與「反送中」同為了發聲

不願上鏡的29歲阿雲亦偕友人到場參與彌撒，他指自己當年尚未出生，但自懂事以來便有前往維園參與燭光晚會，他認為近日警方一連串行動是欲以恐懼打壓人民悼念，「想啲人唔出嚟」。但他表示，彌撒是合法的宗教活動，單純悼念亡者，並不害怕，又指當年天安門廣場上的學生與2019年反送中一樣，都是為了發聲，因此必須繼續悼念。

市民提早兩小時排隊：未知下年仲可唔可以做

因應天主教區防疫措施，參加彌撒的人數只可佔聖堂容納人數的3成。聖方濟各堂以派籌形式實施人流管制，現場大約可容納300人。手持白花、身穿平反六四T恤的楊先生提早兩個半小時到場排隊，希望親身到教堂參與追思彌撒，認為感受較參與網上直播深刻，「好實在，下年仲可唔可以做（彌撒）都未知，今年可以嘅，咪早啲過嚟」。對於當年今日的回憶，他表示「好多嘢都唔方便講」，堅持悼念只因有人性。

惟楊先亦坦言，警方「大陣仗」警告市民勿參與非法集會，令他事前亦有憂慮。「好擔心（喺街）揸住蠟燭會被人『上綱上線』，怕人會埋嚟搞你」，所以特意買白花取代，寓意願逝者安息。

懷孕8個月教師：將歷史真相傳承下去

任職教師、懷孕8個月的蕭小姐，頂着肚皮亦堅持到教堂悼念6.4死難者。她説，自大學時代起，每年都會在維園悼念6.4，「以往成日講笑話，香港有自由去悼念就要珍惜，都冇諗過收緊得咁快，令人無所適從」。雖然社會現況有變，她說，仍冀在僅餘的空間下盡做，為記住真相的人、為仍受壓迫的死難者家屬和天安門母親堅持下去，表明拒絕遺忘。

「每年《蘋果》（翌日）頭條報集會人數、燭光，對佢哋嚟講係好大嘅支持，呢啲係我哋用微小嘅力量就可以做到嘅事」。她説從不認同集會等於行禮如儀，今時今日更顯得重要，「有良心嘅人更加要將歷史真相傳承下去，謊言永遠都唔可以取代真相」。

對於親生骨肉即將在2個月內出生，她仍然希望下一代可享遊行集會等基本人權自由，有機會參與六四維園集會，甚至其他民主運動。她説，本港教育制度令人擔憂，歷史書教材亦出現審查，但相信教育界仍有秉持良心的老師，父母亦可靠身教影響子女。

黑衣教友：我都冇做錯嘢，恐咩懼？

身穿黑衣的劉先生説，歷年來首次參與教堂彌撒，「呢啲時間，多數已經坐咗喺維園啦」，但因應警方封鎖場地，所以轉場悼念6.4，面對警方多次警告市民勿參與非法活動，他表示不會因此嚇怕，「冇恐懼！我都冇做錯嘢，恐咩懼，着黑衫係權利嚟㗎嘛！」。他表示，在艱難時刻更應發揮創意，用不同形式表達自己，「喺屋企窗戶點蠟燭，代替維園燭光，又或者行街開手機電筒，都係一樣咁震撼」。 他憶起當年今日在電視新聞目擊6.4屠城，「見到啲同胞咁樣死法，梗係深感受啦，返緊工，老細都話即刻戴黑紗布去遊行」，場面至今仍歷歷在目。

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