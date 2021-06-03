【本報訊】六四32周年前，六四燭光晚會不獲批，食物環境衞生署指控支聯會的六四紀念館未領有公眾娛樂場所牌照，該館被迫暫時關閉。美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）前天在電話記者會上表示，美國譴責香港當局行動，迫使紀念「1989年天安門大屠殺」的六四紀念館關閉，並指「香港及北京當局試圖把這場可怕的屠殺從歷史中抹去，以持續打壓異議」。

英國《泰晤士報》在六四前夕發社論，引述捷克作家昆德拉（Milan Kundera）的小說《笑忘書》中一句：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。 」

英媒指藉疫禁絕示威

社論指香港是中國最後一個可以每年讓公眾悼念大屠殺的地方，然而2019年18萬人燭光悼念活動可能已是最後一次，去年當局以疫情為由禁止有關活動，今年又再以同一理由不批准集會。社論指出，疫情提供了一個權宜之計，禁止香港所有形式的示威。

社論更回應習近平近日在國際「塑造『可信、可愛、可敬』的中國形象」的說法，指倘北京系統性掩蓋國家的罪行，及禁止香港人勇敢發聲保存他們的記憶，習近平的目標不會達成。

《華爾街日報》指今年民眾以另類方式紀念六四，以免被拘捕，有海報完全不提及六四事件，僅呼籲民眾毋忘歷史，該報指這反映了在國安法打擊下，言論越趨謹慎。法新社則報道民眾的創意紀念方式，包括視覺藝術家黃國才（Kacey）收集在維園點過的蠟燭，六四當晚向民眾派發。