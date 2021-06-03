【本報訊】油麻地發生懷疑縱火案，38歲失業男昨凌晨因租務糾紛與人爭執，疑惱羞成怒縱火焚屋，火警中33名居民倉皇逃生，其中僅穿內褲縱火男赤腳奔落街，情緒激動痛哭，消防到場將火救熄，發現懷疑助燃劑，相信起火原因有可疑，警方到場拘捕縱火男。

僅穿內褲跑落樓

被捕男子姓林（38歲），居住彌敦道342號儉德大廈一劏房單位，據知上址為一劏五單位，林是其中一個租客。昨凌晨1時許，上址劏房突然火光熊熊，居民大驚逃走，其間林只穿黑色內褲，赤腳跑落樓，他一度情緒激動，坐在地上痛哭，警員把林帶到一旁讓他冷靜，當時他無表面傷痕，但仍由救護車送院檢查。

消防到場開喉灌救，約10分鐘後將火救熄，33名居民自行疏散，消防員發現劏房內的家具起火，現場並有懷疑助燃劑，認為火警起因有可疑，警方接手調查後，以涉嫌縱火拘捕林，交由油尖警區刑事調查隊第9隊跟進，昨晨警方及政府化驗所人員重返現場進一步調查，撿走一批證物化驗。

有居民透露，近日連續多晚聽到爭吵聲音，疑涉租務糾紛。據報事發前上址亦傳來爭執聲，未幾劏房即起火，並傳出爆炸聲。消息稱，林目前失業及疑有精神問題，事發時有大廈居民發現劏房閃出火光，之後見到林從單位奔出，懷疑他涉案。