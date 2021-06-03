32年前港大學生張銳輝在太古橋留下大字，成為了校內學生會的悼念六四的傳統，每年都會到橋上為大字補油，並會洗刷國殤之柱。卸任港大學生會長葉芷琳2018、19、20年連續三年參與校內六四紀念行動，她發現去年最多學生參加，「可能大家都想睇吓活動會唔會俾人ban」，悼念活動猶如大學言論自由的測試器，結果校方未有阻止。

葉芷琳自小隨父母參與遊行，小學時第一次參與六四集會，中學時因為有老師放映六四紀錄片，對六四並不陌生。不過傘運後，隨本土思潮質疑六四集會行禮如儀沒有實效，加上不認同支聯會「建設民主中國」綱領，她便沒有再去，「唔去六四集會唔等於我唔繼續悼念六四」，尊重繼續參與集會的人，亦尊重學生會選擇不去。

「學生有咩言論想發表，大學都應該畀呢個自由佢哋，呢個係大學承諾過嘅嘢。」

正就讀大三的葉芷琳成長過程中，親身見證傘運、魚蛋革命、反送中運動。她記得去年與同學商議應否繼續舉行校內紀念活動，「嗰時血腥鎮壓，所以我哋要用呢件事銘記，將來就會喺香港發生，要警惕大家，呢件事曾經發生。」她說對六四體會不及反送中運動深刻，不過作為大學生，有責任提醒新生記得六四，這與反送中運動每個日子都同樣重要。

她認為紀念活動年年如是，但每年學生會都會因應時勢，賦予不同意義，「喺港大我哋高舉言論自由，亦相信學生自主，學生有咩言論想發表，大學都應該畀呢個自由佢哋，呢個係大學承諾過嘅嘢」，她希望師弟妹守住傳統，否則表達自由恐怕一去不復回。