去年5月27日有市民發起反對國歌法示威，警方當日拘捕逾百人，當中有男學生被指在旺角站出馬路，同時呼籲示威者堵路，並大叫：「手足！前面有狗呀！快啲掉啲垃圾出馬路，塞住啲黑警！」裁判官梁嘉琪早前裁定男生在公眾地方造成阻礙罪成，今指須判阻嚇及懲罰性刑罰，認為監禁是唯一判刑選擇，判男生囚三星期。

被告李澤楠（20歲）今由囚車押解到庭，他已被扣押兩周。辯方今求情稱被告雖來自單親家庭，但懂事生生，過往做兼職工作請母親吃飯及給她家用。他看到母親在他罪成還柙後變得愁眉苦臉，明白自己做錯事需承擔後果，失去自由亦了解到自己所做的事會對家人造成影響，顯示被告反思己過，有一定悔意。

辯方續稱，事發於電光火石之間，被告沒對交通造成危險，非用雜物堵路，僅用一己肉身站在馬路。被告因年輕熱血、受社會氛圍影響而犯案，望能輕判。

官：倘判刑過寬或致其他程序 加重被告負擔

裁判官梁嘉琪指被告在背景報告承認自己做錯事，判刑時會考慮被告態度，但強調若判刑過寬，可能引起其他程序，加重被告負擔。

梁官續指，本案發生於人多的旺角，現場有不少人聚集，警方呼籲人群離開及驅散人群，其間人群逃走，被告在山東街及花園街犯案，慫恿他人堵路，須判阻嚇性及懲罰性刑罰。

梁官早前裁決時指，警員的證供清晰合理，為誠實可靠的證人；被告站在馬路上叫囂，呼籲他人堵塞馬路，阻礙交通，裁定他罪名成立。

【案件編號：KCCC2963/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）