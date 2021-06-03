【本報訊】前香港最佳年輕球員兼港隊成員、在本地足球圈有「壞孩子」之稱的卓耀國（圖），近期牽涉多宗淋油追債案。他昨日在觀塘裁判法院承認兩項刑事損壞罪，大狀求情時形容他是本港足球界最有潛質的年輕運動員，惟受疫情影響，曾有10個月零收入，在生活壓力下受友人慫恿，取酬擔任「收數佬」淋油追債。主任裁判官錢禮決定先索閱感化官及社會服務令報告後始作判刑，其間卓須還柙至本月17日，另須賠償600元。

多位球圈名人撰求情信

辯方大律師昨求情透露，26歲被告卓耀國父母離異，他負責照顧年過80的祖父母。卓是本港首名加盟瑞士球隊的香港球員，本來月入四萬元，惟因疫情影響，案發前已有10個月零收入。卓曾從事運輸工作，但收入不穩，在經濟壓力下，經朋友介紹淪為追數佬，每單工作賺取200至300元酬勞。

卓獲多位足球界名人撰信求情，包括港足主教練郭嘉諾、足球總會董事陳志康及流浪球會主席莫耀強，莫在信中指卓是本港足球界最有潛質的年輕運動員，亦見到他過去努力的成果，可惜與壞分子為伍，最終犯案，望日後他能重返球隊。辯方指卓因愚蠢而犯案，現已深感後悔，案發後已金盆洗手，但相信已不能重返球壇。

案情指，卓耀國於今年1月16日、26日及30日先後在將軍澳康盛花園、健明邨明宙樓及健華樓三個單位潑紅油，並在外牆貼上催款通知。警方其後翻看閉路電視發現卓，將他拘捕，搜屋後找到他犯案時所穿衣物。卓在警誡下承認犯案。

本案上月提堂時，卓因缺席聆訊而遭裁判官發出拘捕令；同日下午他到法庭自首，稱因眼疾未能準時出庭。裁判官最終充公其保釋金，另准他再以現金1,000元保釋外出。卓另涉一宗性質相同的刑事毀壞案，將於本月11日在東區裁判法院再應訊。

案件編號：KTCC439、834/21