維園六四集會雖被禁止，但仍無阻市民以自己的方式悼念六四。商人周小龍旗下的童裝品牌Chickeeduck天后店及荃灣店前日（2日）起向市民派發蠟燭，鼓勵市民將燭光帶到全港各處。天后店今日起更派發本地藝術家黃國才近年在六四悼念集會中收集的舊蠟燭，店舗於晚上8時更關燈悼念10分鐘。有市民專程到店舖領取蠟燭，指會「一如既往做返以前會做嘅嘢」，又稱政權越打壓集會，市民越應悼念六四。

警阻訪問 林先生嘆「感覺好似返咗內地」

六四事件期間正就讀中學的林先生指，當年看着電視直播感到很大衝擊，又指「以我所知嘅唔係官方而家講嘅版本」。他指早年曾出席過5、6次六四集會，近年心態「懶咗」故未有再出席，但他現時認為有必要再出來悼念，「佢越禁止，我就越想出嚟行吓、悼念吓，如果個個都唔出嚟， 十年八年後就可能冇人知道呢件事」。

訪問期間，有警員前來要求記者及林先生遵守社交距離，記者強調當時合共只有三人進行訪問。林先生見狀稱，「感覺好似返咗內地咁，香港呢兩年都好似內地社會，趁而家仲有得出嚟行街、買吓嘢就出嚟行，過多兩年可能冇呢啲舖頭」。

黑衣男預被警截查：連着咩衫嘅權利都冇

20多歲的陳先生（化名）指，他從16歲開始出席六四集會，後來在外地求學期間未能出席，但2017年回港後都有出席集會。他亦是專程到店舖領取蠟燭，稱打算稍後「搵個方便自己嘅地方，一如既往係做返以前會做嘅嘢」。

陳認為悼念是很基本的事，「如果我哋自己都唔做，有好多嘢唔講就好似唔存在，有好多歷史都係有人用第二個story skin off」。他又稱，如果有空間就應該繼續悼念，令大家知道和記得六四事件真真正正發生過，同時要向所有人表示香港人未有遺忘。

對於警方禁止六四晚集會，陳先生感到十分諷刺，認為此舉更提醒大眾六四集會的重要性，「正正係因為佢哋做咁多嘢避免人出現喺呢個悼念儀式，更加提醒大家呢件事係確確切切地存在」。身穿黑衣的他預計，被警察截查是「必然會發生」，但他仍稱不應感到憂慮，反問「如果連着咩衫嘅權利都冇，仲可以點？」

而在該店購物後領取一盒6支蠟燭的林先生表示，自己會找合適的地方燃點燭光，如同路人有需要，會向其他人派發多餘的蠟燭。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）