【本報訊】日本政府於疫情未受控下，堅持如期下月舉行東京奧運，本港政府專家顧問許樹昌（圖）聯同十多名國際專家發表文章，呼籲日本政府必須強制10萬名來自不同國家的選手及工作人員入境前先要接種疫苗，否則便應取消東京奧運。港協暨奧委會表示，約九成本港運動員已經接種疫苗。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌聯同十多名美、英、法等地的專家在《傳染病國際期刊》發表文章指出，東京奧運最大危機不只是日本能否控制疫情，亦在於將有逾200個國家的1.5萬名奧運及殘奧會選手，以及約八萬名工作人員和記者入境，當中可能有人已經感染已知或未知的變種病毒，運動員入住的酒店及共用的設施均屬高危，受感受者在賽事結束後會將病毒帶回所屬國家，造成全球傳播的潛在風險。

倡藥廠捐疫苗

各專家呼籲日本政府必須強制所有選手及隨行工作人員接種疫苗，否則便不應舉辦東奧。而各地選手出發前及入境日本後都應接受檢測及檢疫10天。對於有部份國家缺乏疫苗，專家提議藥廠向奧運會捐出疫苗，以解決部份國家運動員無法取得疫苗的問題。

港協暨奧委會會長霍震霆昨表示，暫時不會要求參加東京奧運的港隊運動員接種疫苗，但指約九成本港運動員已打疫苗。他預計國際奧委會月內會公佈最終的防疫指引，本港將配合。